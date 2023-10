finansować z pieniędzy publicznych własne partyjne cele polityczne, w dużym stopniu poprzez rozdawnictwo, o ile się da, tylko dla własnej klienteli wyborczej;

zdominować mass media i nadać im propagandowy charakter oraz ograniczyć media opozycji;

otoczyć się gronem niekompetentnych i zależnych od siebie ludzi.

Czy po wyborach PiS sięgnie po przemoc?

Siła demokratycznej opozycji w Polsce wskazuje, że taka metoda działania może nie być skuteczna, by utrzymać władzę. Niewykluczone więc, że do tego systemu Kaczyński chce dołączyć jeszcze jeden punkt. Twierdzi on, że wygrana opozycji, a jego przegrana, będzie oznaczała utratę przez Polskę niepodległości. Słuchając takich słów, można dojść do niepokojącego wniosku, że Kaczyński zechce bronić swojej władzy niekonstytucyjnymi środkami, nie uznając wyników wyborów. Zagrożony do swego systemu dołączy użycie przemocy.

Zmiany w wojsku i postawienie na jego czele osoby wyszkolonej do obrony terytorialnej (a więc do działań wewnątrz kraju,) a nie pracy sztabowej (potrzebnej w nowoczesnej wojnie), muszą budzić zastanowienie. Może to być przygotowaniem do obrony tego, co Kaczyński uważa za niepodległość, w istocie zaś jest dyktaturą i odebraniem społeczeństwu wolności wywalczonej w 1989 r.