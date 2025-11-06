Dwoje dziennikarzy dołącza do „Rzeczpospolitej”. Ważne wzmocnienie działu Prawo

Obydwoje do tej pory pracowali w zespole „Dziennika Gazety Prawnej”.

– Bardzo się cieszę, że tak doświadczeni dziennikarze zajmujący się kluczową dla nas tematyką prawną, dołączają do „Rzeczpospolitej”. To duże wzmocnienie dla naszego zespołu – podkreśla Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.

– Solidny fundament to podstawa. Dla każdej branży jest nim regulacja. Dla nieruchomości też i właśnie obowiązującymi i projektowanymi przepisami, które rządzą rynkiem nieruchomości i budownictwem będę się zajmować w „Rzeczpospolitej” – mówi Jolanta Szymczyk-Przewoźna.

– Wiedza i doświadczenie Jolanty są dla nas bezcenne. Każdy tytuł może nam takiego transferu pozazdrościć – dodaje Ewa Szadkowska, szefowa działu Prawo i zastępczyni redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.

Szymczyk-Przewoźna jest m.in. absolwentką podyplomowych studiów „Zarządzanie i gospodarka nieruchomościami” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Przed „DGP” pracowała w Bezprawniku i mediach regionalnych.