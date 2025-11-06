Dwoje dziennikarzy dołącza do „Rzeczpospolitej”. Ważne wzmocnienie działu Prawo

Aktualizacja: 06.11.2025 13:55 Publikacja: 06.11.2025 10:04
Sławomir Wikariak i Jolanta Szymczyk-Przewoźna
Foto: Rzeczpospolita
Obydwoje do tej pory pracowali w zespole „Dziennika Gazety Prawnej”.
– Bardzo się cieszę, że tak doświadczeni dziennikarze zajmujący się kluczową dla nas tematyką prawną, dołączają do „Rzeczpospolitej”. To duże wzmocnienie dla naszego zespołu – podkreśla Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.
– Solidny fundament to podstawa. Dla każdej branży jest nim regulacja. Dla nieruchomości też i właśnie obowiązującymi i projektowanymi przepisami, które rządzą rynkiem nieruchomości i budownictwem będę się zajmować w „Rzeczpospolitej” – mówi Jolanta Szymczyk-Przewoźna.
– Wiedza i doświadczenie Jolanty są dla nas bezcenne. Każdy tytuł może nam takiego transferu pozazdrościć – dodaje Ewa Szadkowska, szefowa działu Prawo i zastępczyni redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.
Szymczyk-Przewoźna jest m.in. absolwentką podyplomowych studiów „Zarządzanie i gospodarka nieruchomościami” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Przed „DGP” pracowała w Bezprawniku i mediach regionalnych.
Sławomir Wikariak pierwsze kroki w dziennikarstwie stawiał w latach dziewięćdziesiątych w redakcji „Rzeczpospolitej”, najpierw jako reporter policyjny, a później sądowy. Z czasem zaczął specjalizować się w tematyce zamówień publicznych, prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych. W 2011 r. przeszedł do „Dziennika Gazety Prawnej”, gdzie przez ostatnie trzy lata był kierownikiem działów Firma i Prawo oraz Prawnik.
– Choć to dla mnie powrót do dawnego miejsca pracy, to w nieco innej roli. Mam jednak nadzieję, że od czasu do czasu będę miał również okazję coś napisać – zaznacza Sławomir Wikariak.
– Też na to liczę, bo Sławomir jest najlepszym na rynku medialnym specjalistą w dziedzinie prawa zamówień publicznych. Z pewnością będę chciała jego kompetencje w tym obszarze wykorzystać – podkreśla Ewa Szadkowska.
Wydawcą „Rzeczpospolitej”, najbardziej opiniotwórczego medium prasowego w Polsce w 2024 roku, jest Gremi Media S.A. W portfolio grupy znajdują się także dziennik „Parkiet”, miesięcznik „Wieści Rolnicze”, kwartalniki „Rzeczpospolita Nauka”, „Rzeczpospolita Podróże” i „Historia” oraz serwisy internetowe odwiedzane przez ponad 7,1 mln użytkowników miesięcznie (dane za maj 2025 r. wg badania Mediapanel/Gemius PBI).
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Obydwoje do tej pory pracowali w zespole „Dziennika Gazety Prawnej”.
– Bardzo się cieszę, że tak doświadczeni dziennikarze zajmujący się kluczową dla nas tematyką prawną, dołączają do „Rzeczpospolitej”. To duże wzmocnienie dla naszego zespołu – podkreśla Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.
Członków Krajowej Rady Sądownictwa wybiorą sędziowie w wyborach powszechnych, które zorganizuje Państwowa Komisj...
Obecnie leki generyczne pozwalają łączyć w jednej tabletce dwie, a nawet trzy terapie. Prowadzimy przedsięwzięcia typu „tabletka w tabletce”, co jest innowacją, choć nie zawsze jest tak postrzegane – mówi Aneta Grzegorzewska, dyrektor korporacyjny i relacji zewnętrznych w Gedeon Richter Polska.
Od poniedziałku 3 listopada można ubiegać się o bon ciepłowniczy za okres 1 lipca – 31 grudnia 2025 r. Maksymaln...
W przyszłym roku do udziału w kwalifikacji wojskowej ma zostać wezwanych 235 tys. osób. Wśród nich będą przede w...
Działka w Zabłotni niezbędna do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego wraca do zasobu Skarbu Państwa, za tę s...
Nowy port lotniczy i węzeł komunikacyjny w Baranowie, Teresinie i Wiskitkach stanie się jednym z najważniejszych projektów gospodarczych ostatnich dekad. Dla przyszłych mieszkańców Osiedla Zdrój oznacza to nie tylko bliskość tysięcy miejsc pracy, ale również rozwój infrastruktury transportowej i wzrost atrakcyjności Milanówka – także z inwestycyjnego punktu widzenia. Dzięki planowanym inwestycjom drogowym i kolejowym, podróż do Warszawy i innych części kraju będzie jeszcze szybsza i wygodniejsza.
Pełnomocnicy nie będą mogli brać udziału w wyborach zarządu i rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych. Zakońc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas