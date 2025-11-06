Reklama
Rzeczpospolita

Prawo
Dwoje dziennikarzy dołącza do „Rzeczpospolitej”. Ważne wzmocnienie działu Prawo

Jolanta Szymczyk-Przewoźna i Sławomir Wikariak dołączyli z początkiem listopada do redakcji „Rzeczpospolitej”. Szymczyk-Przewoźna jako dziennikarka, a Wikariak jako redaktor i zastępca szefowej działu Prawo.

Publikacja: 06.11.2025 10:04

Sławomir Wikariak i Jolanta Szymczyk-Przewoźna

Sławomir Wikariak i Jolanta Szymczyk-Przewoźna

Foto: Rzeczpospolita

Redakcja „Rz”

Obydwoje do tej pory pracowali w zespole „Dziennika Gazety Prawnej”.

– Bardzo się cieszę, że tak doświadczeni dziennikarze zajmujący się kluczową dla nas tematyką prawną, dołączają do „Rzeczpospolitej”. To duże wzmocnienie dla naszego zespołu – podkreśla Michał Szułdrzyński, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”.

– Solidny fundament to podstawa. Dla każdej branży jest nim regulacja. Dla nieruchomości też i właśnie obowiązującymi i projektowanymi przepisami, które rządzą rynkiem nieruchomości i budownictwem będę się zajmować w „Rzeczpospolitej” – mówi Jolanta Szymczyk-Przewoźna.

– Wiedza i doświadczenie Jolanty są dla nas bezcenne. Każdy tytuł może nam takiego transferu pozazdrościć – dodaje Ewa Szadkowska, szefowa działu Prawo i zastępczyni redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.

Szymczyk-Przewoźna jest m.in. absolwentką podyplomowych studiów „Zarządzanie i gospodarka nieruchomościami” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Przed „DGP” pracowała w Bezprawniku i mediach regionalnych.

Sławomir Wikariak pierwsze kroki w dziennikarstwie stawiał w latach dziewięćdziesiątych w redakcji „Rzeczpospolitej”, najpierw jako reporter policyjny, a później sądowy. Z czasem zaczął specjalizować się w tematyce zamówień publicznych, prawa własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych. W 2011 r. przeszedł do „Dziennika Gazety Prawnej”, gdzie przez ostatnie trzy lata był kierownikiem działów Firma i Prawo oraz Prawnik.

– Choć to dla mnie powrót do dawnego miejsca pracy, to w nieco innej roli. Mam jednak nadzieję, że od czasu do czasu będę miał również okazję coś napisać – zaznacza Sławomir Wikariak.

– Też na to liczę, bo Sławomir jest najlepszym na rynku medialnym specjalistą w dziedzinie prawa zamówień publicznych. Z pewnością będę chciała jego kompetencje w tym obszarze wykorzystać – podkreśla Ewa Szadkowska.

Wydawcą „Rzeczpospolitej”, najbardziej opiniotwórczego medium prasowego w Polsce w 2024 roku, jest Gremi Media S.A. W portfolio grupy znajdują się także dziennik „Parkiet”, miesięcznik „Wieści Rolnicze”, kwartalniki „Rzeczpospolita Nauka”, „Rzeczpospolita Podróże” i „Historia” oraz serwisy internetowe odwiedzane przez ponad 7,1 mln użytkowników miesięcznie (dane za maj 2025 r. wg badania Mediapanel/Gemius PBI).

