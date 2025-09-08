Aktualizacja: 08.09.2025 06:48 Publikacja: 08.09.2025 05:02
Foto: Adobe Stock
Brak zaufania w biznesie to nie tylko wyższe koszty funkcjonowania firm i konieczność poszukiwania zabezpieczeń. To także utracone okazje i szanse na zdecydowane przyspieszenie rozwoju. Przeliczalne na złotówki, a nawet miliardy złotych. Naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oszacowali już w 2015 r., że brak zaufania między firmami kosztował polską gospodarkę 281 mld zł. Po dziesięciu latach powtórzyli badanie. Wzrost jest zatrważający: koszt braku zaufania wynosi już 974 mld zł.
I nie ma perspektyw poprawy, bo przedsiębiorcy i my wszyscy żyjemy w świecie, w którym wzajemna nieufność, wręcz wrogość, stały się nowym standardem, a nawet czymś w rodzaju religii. Z niepokojem obserwujemy, jak w krajowej polityce zwalczające się sekty podporządkowały wszystkie swoje działania krótkoterminowej taktyce mającej rzucić rywala na łopatki w najbliższych wyborach. A że polskie nieszczęście polega na tym, że wybory przytrafiają się nam niemal co roku, najrzadziej co dwa lata, wszystko jest już kampanią wyborczą, w ramach której główne organy władzy zajmują się wzajemnym kopaniem po kostkach.
Jak można mieć zaufanie do partnera biznesowego, gdy nie można ufać wymiarowi sprawiedliwości, że w rozsądnym terminie rozstrzygnie ewentualny spór. A potem okaże się, że sędzia jednak nie jest sędzią? Jak można mieć zaufanie do współobywatela, gdy na samych szczytach państwa od lat jest ono nadużywane? Trybunał Konstytucyjny stał się atrapą, niedługo będzie obchodził 10-lecie śmierci klinicznej.
W Trybunale Stanu zaś, elicie elit skonstruowanej do sądzenia nadużyć władzy, dochodzi do nadużycia i kapturowa trójka eliminuje z orzekania 2/3 składu? Unicestwienie kolejnych konstytucyjnych instytucji to ponury sygnał dla obywateli, nie tylko przedsiębiorców, że państwo polskie powoli obumiera, a niepewność jutra jest coraz większa.
Czytaj więcej
Premier Donald Tusk ogłasza gospodarczy sukces i symboliczny awans Polski do elitarnego klubu „bi...
I jak tu się cieszyć, że polski PKB sięgnął biliona dolarów i że wskoczyliśmy na 20. miejsce w świecie, skoro przyszłość ginie w mrocznej mgle pesymizmu. Ekonomiści ostrzegają, że bez wiary przedsiębiorców w lepszą przyszłość nie będzie inwestycji prywatnych firm. Szczęśliwa passa nie będzie trwała wiecznie, bo na samej konsumpcji daleko nie zajedziemy, a fala unijnych miliardów z KPO wkrótce wyschnie. Niepewność sprawia, że firmy prywatne w Polsce inwestują dziś znacznie poniżej unijnej średniej. I nie tylko brak zaufania oraz niepewność w kraju je wstrzymuje, ale i sytuacja globalna.
Jak można mówić o zaufaniu w skali międzynarodowej, gdy światowe mocarstwa gwarantują sąsiedniej Ukrainie bezpieczeństwo w zamian za wyrzeczenie się broni jądrowej, a potem jedno z nich – Rosja najeżdża ją zbrojnie? Jak można mieć bezgraniczne zaufanie do innego mocarstwa, naszego sojusznika, gdy jego wybrany w powszechnej elekcji przywódca grozi najazdem swojemu najbliższemu sąsiadowi, także naszemu sojusznikowi z NATO. A potem zarzuca sojuszniczym dotąd partnerom handlowym pętlę karnych ceł na szyję?
Na naszych oczach świat się rozpada na fragmenty. Globalizacja, która nakarmiła miliardy ludzi i wyprowadziła z biedy, a innym dała tanie produkty oraz trzy dekady niemal pozbawione inflacji, jest już martwa. Jadąc na targi i podpisując kontrakty przedsiębiorcy na całym świecie zastanawiają się, czy z dnia na dzień nie dowiedzą się od swoich przywódców, że kontrahenci są z wrogiego kraju i w najlepszym przypadku zostaną od nas odcięci barykadą ceł? Surowce stają się bronią, która – jak w 2022 r. rosyjski gaz w Europie czy teraz chińskie metale ziem rzadkich – służy do politycznego szantażu.
Najnowsze technologie, takie jak AI, stają się przedmiotem podlanego militarnym kontekstem wyścigu wrogo nastawionych mocarstw, zupełnie jak podbój kosmosu przez Sowietów i Amerykanów w latach 60. To sprawia, że rywalizacja innowatorów nabiera innego kontekstu. Z jednej strony pojawia się manna wydatków państwa, ale z drugiej chowa się ich pod kloszem już nawet nie tajemnic biznesowych, ale militarnych, karanych za ujawnienie gardłem. Dla światowej gospodarki to jazda z gazem i hamulcem wciśniętymi do dna. Obieg informacji spowalnia, dostęp do innowacji staje się droższy i ograniczony.
Brak zaufania podcina skrzydła. To mechanika równi pochyłej: najpierw pojawia się niepewność, potem rosnąca wrogość, wreszcie – oby nie – otwarte starcie. Tak samo działa to w biznesie, w krajowej polityce czy w skali globalnej. Każdy z tych etapów ma swój koszt, który wszyscy już ponosimy. Albo dopiero będziemy musieli ponieść.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Brak zaufania w biznesie to nie tylko wyższe koszty funkcjonowania firm i konieczność poszukiwania zabezpieczeń. To także utracone okazje i szanse na zdecydowane przyspieszenie rozwoju. Przeliczalne na złotówki, a nawet miliardy złotych. Naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oszacowali już w 2015 r., że brak zaufania między firmami kosztował polską gospodarkę 281 mld zł. Po dziesięciu latach powtórzyli badanie. Wzrost jest zatrważający: koszt braku zaufania wynosi już 974 mld zł.
Choć już PiS nadmuchał balon wydatków publicznych, a Koalicja 15 października tylko dzielnie kontynuuje to desta...
Trzy na cztery obowiązujące w Polsce przepisy powstały w Brukseli albo podczas spotkania organizacji międzynarod...
Można się wczytywać w kolejny komunikat RPP obniżającej stopy procentowe, bo „perspektywy dla powrotu inflacji d...
Coraz więcej tzw. denialistów przestaje się bać wyzwisk tzw. aktywistów klimatycznych i coraz śmielej wyśmiewa i...
Jak ogłosił właśnie premier, w tym roku Polska prawdopodobnie wejdzie do grupy 20 krajów z PKB przekraczającym b...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas