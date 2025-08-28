Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Robert Gwiazdowski: Osładzanie życia bez opłat

Jak widać, i bez weta prezydenta niektórzy dają radę. I potrafią sobie życie odpowiednio osłodzić – jak bardzo by to nie zabrzmiało dwuznacznie.

Publikacja: 28.08.2025 05:05

Robert Gwiazdowski: Osładzanie życia bez opłat

Foto: Adobe Stock

Robert Gwiazdowski

Minister Andrzej Domański zapowiedział podwyższenie akcyzy na alkohol i  opłaty cukrowej   – co krytykował, jak jeszcze nie był ministrem, gdy to samo robił w 2021 roku PiS. Notabene ujawnia się tu przewaga ministra Domańskiego, bo mało kto pamięta nazwisko ówczesnego ministra finansów. Ja na przykład nie pamiętam, a nie chciało mi się sprawdzać.

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział weto. Może sobie co najwyżej pozapowiadać, bo te podwyżki zostaną wpisane do ustawy budżetowej, której prezydent, zgodnie z konstytucją, nie może zawetować. A tymczasem…

Dlaczego woda słodzona objęta jest niższą stawką podatku VAT niż zwykła woda?

Taka opłata cukrowa nie obejmie wszystkich napojów z cukrem. A to dzięki twórczości „najlepszych ekspertów” z Ministerstwa Finansów, którzy tak sami o sobie piszą na stronach swoich kancelarii podatkowych, które zakładają, gdy na jakiś czas odchodzą z Ministerstwa Finansów, do którego często wracają. To się nazywa w nauce (w teorii regulacji) „drzwi obrotowe”. Służą one do „przechwytywania” (to też określenie naukowe z teorii wyboru publicznego) państwowego regulatora w interesie jakiegoś beneficjenta.

Czytaj więcej

Prezydent Karol Nawrocki (P), premier Donald Tusk (2P) oraz wicepremier, minister obrony narodowej W
Budżet i podatki
Premier Donald Tusk o finansach publicznych: Jesteśmy na granicy

Jesteśmy do tego stopnia „Pawiem Narodów” – jak pisał o naszym nieszczęśliwym kraju wieszcz Słowacki – że tylko u nas pewien napój owocowo herbaciany, sprzedawany przez wielki światowy koncern na rynkach całego świata, ma inny skład niż na całym świecie. Ciekawi dlaczego? A to już wyjaśniam. Zgodnie z twierdzeniami „najlepszych ekspertów” z Ministerstwa Finansów (chwilowo) woda oraz woda posłodzona sokiem z jakiegoś soku zagęszczonego zaspokajają różne potrzeby konsumentów. Pewnie chodzi o to, że jedne służą do picia, a drugie to chyba do tego nie służą? Może chodzić ewentualnie o zaspokajanie pragnienia. Bo woda to je zaspokaja, a woda słodzona znacznie gorzej – więc pewnie dlatego musi mieć preferencje podatkowe. Bo akurat w Polsce stawka podatku VAT na wodę słodzoną sokiem jest obniżona w stosunku do wody czystej i wynosi tylko 5 proc., a nie 23 proc.

Reklama
Reklama

w

Foto: KAS

Niektórzy producenci napojów radzą sobie i bez weta prezydenta Karola Nawrockiego

A dzięki temu, że w owym napoju owocowo herbacianym jest ten słodki sok (którego nie ma w napojach o tej samej nazwie sprzedawanych w innych krajach), to może w nim być minimalnie mniej cukru niż w innych krajach. A dzięki temu z kolei nie jest on obciążony opłatą cukrową. Jak widać, i bez weta prezydenta niektórzy dają radę. I potrafią sobie życie odpowiednio osłodzić – jak bardzo by to nie zabrzmiało dwuznacznie.

Bo na przykład we Francji ten sam napój tego samego producenta jest objęty tamtejszym podatkiem cukrowym (notabene progresywnym), a stawka VAT na niego jest taka sama jak na czystą wodę. Nie mają tam takich dobrych ekspertów.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Karol Nawrocki

Minister Andrzej Domański zapowiedział podwyższenie akcyzy na alkohol i  opłaty cukrowej   – co krytykował, jak jeszcze nie był ministrem, gdy to samo robił w 2021 roku PiS. Notabene ujawnia się tu przewaga ministra Domańskiego, bo mało kto pamięta nazwisko ówczesnego ministra finansów. Ja na przykład nie pamiętam, a nie chciało mi się sprawdzać.

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział weto. Może sobie co najwyżej pozapowiadać, bo te podwyżki zostaną wpisane do ustawy budżetowej, której prezydent, zgodnie z konstytucją, nie może zawetować. A tymczasem…

Pozostało jeszcze 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Dr Arak: Polityka monetarna staje się coraz bardziej polityczna
Opinie Ekonomiczne
Dr Arak: Polityka monetarna staje się coraz bardziej polityczna
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokata do 2 mln zł w Ofercie Powitalnej. Ważne do 09.09.2025
Advertisement
Cezary Kocik, mBank, o podwyżce CIT dla banków: Szkodliwa, dyskryminująca i krótkowzroczna
Opinie Ekonomiczne
Cezary Kocik, mBank, o podwyżce CIT dla banków: Szkodliwa, dyskryminująca i krótkowzroczna
Prezydent RP Karol Nawrocki (P), premier Donald Tusk (2P) oraz wicepremier, minister obrony narodowe
Opinie Ekonomiczne
Witold M. Orłowski: Powrót do szkoły?
Skąd wziąć brakujące miliardy na inwestycje
Opinie Ekonomiczne
Skąd wziąć brakujące miliardy na inwestycje
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Ekspert: Zabranie 800+ Ukraińcom to zła wiadomość także dla polskich pracowników
Opinie Ekonomiczne
Ekspert: Zabranie 800+ Ukraińcom to zła wiadomość także dla polskich pracowników
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie