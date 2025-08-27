Rzeczpospolita
Ekonomia
Premier Donald Tusk o finansach publicznych: Jesteśmy na granicy

Kwestie budżetowe okazały się jednym z wątków dosyć ostrej wymiany zdań między prezydentem Karolem Nawrockim i premierem Donaldem Tuskiem podczas środowej Rady Gabinetowej.

Publikacja: 27.08.2025 11:48

Prezydent Karol Nawrocki (P), premier Donald Tusk (2P) oraz wicepremier, minister obrony narodowej W

Prezydent Karol Nawrocki (P), premier Donald Tusk (2P) oraz wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (2L) i wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (L) podczas posiedzenia Rady Gabinetowej

Foto: PAP/Albert Zawada

Anna Cieślak-Wróblewska

Główne tematy zwołanej przez prezydenta RP Rady Gabinetowej to stan finansów publicznych, inwestycje rozwojowe, w tym budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego i elektrowni jądrowych, a także ochrona polskiego rolnictwa.

Jak prezydent Nawrocki ocenia stan budżetu państwa

Podczas otwartej części posiedzenia, prezydent Karol Nawrocki zwrócił m.in. uwagę na rekordowo wysoki deficyt w budżecie państwa. – Jestem zaniepokojony tym, co wiemy o finansach państwa. Gdy widzimy, że mamy 150 mld zł deficytu, to dla mnie jest to sygnał alarmowy – mówił prezydent. Ta liczba odnosi się prawdopodobnie do danych o bieżącym wykonaniu budżetu po lipcu, gdy dziura w kasie państwa sięgnęła ok. 157 mld zł.

Według prezydenta rząd powinien skupić się na uszczelnieniu systemu podatkowego. Tę kwestię podnosił już podczas swojej kampanii wyborczej, wskazując poprawę ściągalności jako źródło dla sfinansowania swoich propozycji rozwiązań podatkowych. Jednocześnie Karol Nawrocki zapowiedział, że nie poprze podwyżki podatków, proponowanej przez rząd, dla kolejnych grup społecznych.

Jak premier odpowiada na zarzuty prezydenta

Premier Donald Tusk w swoim wystąpieniu podkreślał dotychczasowe dokonania. – Rządzimy niespełna 2 lata, a dziś jesteśmy najszybciej rozwijającą się gospodarką w UE – mówił premier. Jako powód do satysfakcji podał m.in. uporanie się ze „straszliwą drożyzną” za czasów PiS, wzrost wydatków inwestycyjnych do ok. 100 mld zł, co byłoby podwojeniem w stosunku do poprzedniego rządu, czy rozpoczęcie faktycznej realizacji projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

Donald Tusk przyznał, że jesteśmy na granicy możliwości budżetowych. – To jest wielkie zadanie ministra finansów – jesteśmy na granicy i pilnujemy tej granicy, aby nie przekroczyć przesadnie ryzyko jeśli chodzi o dług, deficyt. I w tym samym czasie mamy rekordowy wzrost, rekordowo niską inflację, rekordowo niskie bezrobocie – mówił premier.

Podał też w przyszłym roku na bezpieczeństwo państwo wyda prawie 200 mld zł, a rząd Koalicji 15 Października jest liderem, jeśli chodzi o programy społeczne.

Jaki budżet państwa na 2026 r.

Jeśli chodzi o zapowiedź prezydenckiego weta dla podwyżki podatków, premier Tusk ripostował, iż jego zdaniem banki nie są grupą społeczną, którą trzeba chronić. Przypomnijmy, że w ostatnich dniach Ministerstwo Finansów zapowiedziało na 2026 r. wzrost podatku CIT właśnie dla banków, a także wzrost podatków prozdrowotnych tj. akcyzy na alkohol, wyroby tytoniowe i tzw. opłaty cukrowej.

Obecnie kończą się prace nad projektem ustawy budżetowej na 2026 r., Rada Ministrów ma go przyjąć na czwartkowym posiedzeniu. Według ekonomistów, to będzie trudny i bardzo napięty budżet, a wedle ich szacunków deficyt może przekroczyć nawet 300 mld zł, co byłoby kwotą wyższą od limitu na 2025 r. wynoszącego 289 mld zł.

Finanse publiczne są pod presją ogromnych wydatków na bezpieczeństwo i obronność, a także kontynuowanych oraz nowych programów społecznych.

