Andrzej Wojtyna: Uważajmy! Nowy prezydent wskaże nowego prezesa NBP

1) Prezes NBP nie miał zamiaru robić wolty komunikacyjnej w kwietniu, a w ślad za tym obniżki stóp w maju, ale zorientował się, że nie ma wystarczającego poparcia;

2) W porozumieniu z własnym obozem politycznym i przy poparciu większości członków Rady prezes NBP dokonał reorientacji polityki pieniężnej, aby wesprzeć kandydata PiS na prezydenta przed wyborami.

Hipotezy te się wzajemnie nie wykluczają. Argumenty za pierwszą są wątłe, bo należałoby przyjąć, że prezes przedkłada spójność w czasie własnych ocen sytuacji ekonomicznej nad ryzyko przegrania głosowania. Trudno go raczej o to posądzać, biorąc pod uwagę wagę, jaką przywiązywał do budowy wizerunku „banku centralnego pod kierownictwem prof. Adama Glapińskiego”. Zdecydowanie bardziej wygodne dla niego było przyjęcie stanowiska wyczekującego. Gdy zorientował się, że większość Rady tak bardzo „łaknie dżdżu”, to prawdopodobnie przyłączył się do większości, ale próbował zachować pozory większej wstrzemięźliwości wobec obniżki stóp. Znalazło to wyraz w jego wypowiedziach na konferencjach prasowych w kwietniu i w maju, w których – wbrew podjętej decyzji o cięciu – argumenty za utrzymaniem stóp zostały mocniej wyeksponowane niż za ich obniżeniem.

Prezes zaznaczył przy tym w kwietniu: „jestem dobrym człowiekiem do bankowości centralnej, bo jestem konserwatywny”. Trudno uznać, że mogło mu chodzić o model prof. Kennetha Rogoffa, w którym konserwatyzm szefa banku centralnego jest definiowany jako większa waga przywiązywana przezeń do niskiej inflacji niż przez całe społeczeństwo.

Ile polityki w cięciu stóp procentowych?

Ważniejsza od wewnętrznej rozgrywki prezesa jest próba zrozumienia, czy „silne łaknienie dżdżu” przez większość Rady miało źródło w dążeniu do redukcji napięcia psychicznego, czy też kluczową rolę w decyzji o obniżce stóp należy przypisać uwarunkowaniom politycznym? Wiele przemawia za hipotezą nr 2, czyli za nadrzędną rolą motywów politycznych. Pod tym względem sytuacja jest podobna jak przy wolcie grudniowej: w obydwu przypadkach chodzi o to, by wspomóc w wyborach prezydenckich kandydata PiS.

Wygląda jednak na to, że na wiosnę nastąpiła radykalna zmiana taktyki. W grudniowej wolcie chodziło o to, żeby poprzez zaostrzenie antyinflacyjnej retoryki zaszkodzić kandydatowi (kandydatom) rządzącej koalicji i samemu rządowi. Dla prezesa NBP takie rozwiązanie nie bardzo miało jednak sens. Jeśli – jak uważam – jego rzeczywistym celem jest zapewnienie sobie władzy w NBP, a nie trwałe obniżenie inflacji, to bardziej racjonalnym rozwiązaniem jest poluzowanie polityki pieniężnej.