Polski biznes ma tymczasem wybór i coraz śmielej inwestuje w innych krajach UE oraz w USA. O inwestycje dużych firm polski premier musi więc teraz konkurować z innymi rządami tak samo, jak zabiega o inwestorów zagranicznych.

Stąd hasło deregulacji i oferta złożona Rafałowi Brzosce. Ma pokazać, że rząd zabiega o zaufanie przedsiębiorców i traktuje to nowe otwarcie poważnie. Bo przecież gdyby chodziło tylko o wskazanie nadmiernych regulacji i słabych punktów polityki gospodarczej wystarczyłoby, aby premier sięgnął po liczne opracowania ekonomistów i organizacji pracodawców.

Opozycja wobec deregulacji już podnosi głowę

Ciekawe, na jak długo starczy Donaldowi Tuskowi determinacji w tej nowej polityce, bo nawet w jego własnych rządowych szeregach jest spora opozycja wobec uwalniania gospodarki. Liberalizacja ustawy wiatrakowej, która ma przynieść więcej taniej zielonej energii, nadal nie może wyjść z bloków startowych. Resorty kultury i infrastruktury zgłaszały wręcz do niej postulaty idące w przeciwną stronę - zwiększenia minimalnej odległości farm wiatrowych od zabytków i dróg publicznych.

Przerażające słowo „deregulacja”, które padło w poniedziałek z ust Tuska, już mobilizuje przeciwników luzowania biurokratycznych pęt. Ostrzegają, by „nie odbywało się to kosztem pracowników”. I ronią łzy, że prężnie działającej sieci paczkomatów Brzoski nie dokręcono regulacyjnej śruby zakazując stosowania kontraktów b2b. Nie on jeden został wzięty pod obcasy. Na Ryszarda Petru wylała się wcześniej fala hejtu, gdy zgłosił propozycję choć częściowego poluzowania zakazu handlu w niedzielę, utrupiającego centra handlowe w całej Polsce, na które wydano w swoim czasie miliardy złotych.

Wybór jest taki: albo deregulacja, albo Trumpizacja

Przykręcanie regulacyjnej śruby idzie w Polsce błyskawicznie. Odkręcanie - z wielkim oporem. Jedynym ugrupowaniem politycznym, które w ostatnich latach potrafiło ostatnio mówić głosem przedsiębiorców i gospodarki wolnorynkowej jest nacjonalistyczna Konfederacja. Jej uproszczone recepty, trącące Korwin-Mikkem i UPR-em, łatwo wpadają w uszy, zwłaszcza przedsiębiorców z sektora MSP.

Być może Donald Tusk, który sam wywodzi się z KLD, matecznika idei liberalnej gospodarki, wreszcie zrozumiał, że reakcja na ostry przechył regulacyjny także w Polsce doprowadzi do Trumpizacji polityki grożąc oddaniem władzy skrajnym ugrupowaniom. Lepiej późno niż wcale. Oby wytrwał. Bo gospodarka skrępowana nadmiernymi regulacjami jest jak lekkoatleta ze spętanymi nogami. Szybko nie pobiegnie.