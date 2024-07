Deglobalizacja produkcji półprzewodników

Produkcja półprzewodników ma w coraz większym stopniu odbywać się w tym samym kraju lub regionie, w którym dany czip zaprojektowano. Stany Zjednoczone poczyniły już w tym kierunku pierwsze kroki, ogłaszając w 2022 r. dyrektywę CHIPS Act (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America Act). Jest to kompleksowa ustawa mająca na celu wzmocnienie krajowego przemysłu półprzewodników, a także zabezpieczenie łańcuchów dostaw oraz promowanie badań i rozwoju w tej dziedzinie.

Jednym z głównych założeń tej regulacji jest zwiększenie zdolności produkcyjnych czipów na terenie Stanów Zjednoczonych – na ten cel przeznaczono ponad 50 mld dolarów. Dzięki temu amerykańska gospodarka ma w założeniu zmniejszyć zależność od zagranicznych dostawców.

Czytaj więcej Biznes Europa i USA chcą produkować chipy. Długa droga do uniezależnienia się od Azji Choć w Unii i USA powstaje alternatywa dla produkcji półprzewodników tajwańskich, koreańskich czy chińskich, to i tak przez najbliższe lata inwestycje te nie uchronią przed ewentualnymi reperkusjami konfliktu Pekin–Tajpej.

Unia Europejska także dąży do bardziej regionalnej produkcji półprzewodników. Ogłoszony European Chips Act zakłada podwojenie obecnego udziału UE w rynku globalnym do 20 proc. w 2030 r. Wspólnota zamierza osiągnąć ten cel dzięki wzmocnieniu działalności produkcyjnej w regionie, stymulowaniu europejskiego ekosystemu projektowania oraz wspieraniu innowacji w całym łańcuchu wartości.

Bezpieczeństwo łańcuchów dostaw czipów

Przenoszenie produkcji półprzewodników do Europy i USA niesie wiele wyzwań, zwłaszcza w kontekście cyberbezpieczeństwa. Dotychczasowa koncentracja produkcji czipów w jednym regionie pozwalała na ścisłą kontrolę nad łańcuchem dostaw. Rozproszenie jej w innych częściach świata wymaga stworzenia nowej infrastruktury oraz złożonych procesów logistycznych, co może prowadzić do zakłóceń i opóźnień. Co więcej, cyberbezpieczeństwo łańcucha dostaw staje się bardziej skomplikowane, gdy obejmuje on wiele krajów i dostawców.

Wzrost liczby punktów potencjalnego zagrożenia wymaga bardziej zaawansowanych strategii monitorowania i reagowania na incydenty. W takich przypadkach kluczowe są wdrożenie globalnych standardów bezpieczeństwa oraz współpraca międzynarodowa w celu wymiany informacji o zagrożeniach. Firmy i kraje może w tym znacząco wesprzeć technologia AI i uczenia maszynowego, wykrywające i neutralizujące cyberataki w złożonych łańcuchach dostaw.