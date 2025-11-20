Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne założenia projektu ustawy o pomocy poszkodowanym w programie Czyste Powietrze?

Jakie praktyki doprowadziły do zawieszenia programu Czyste Powietrze w 2024 roku?

Co przewiduje nowa odsłona programu Czyste Powietrze i jakie są jej główne zasady?

Jak wyjaśnia resort klimatu, projekt ustawy to odpowiedź na problemy osób, które chciały skorzystać z funkcjonującej do jesieni 2024 poprzedniej wersji programu Czyste Powietrze, otrzymały zaliczki, jednak ze względu na nierzetelność wykonawcy, nie mogły jej potem rozliczyć.

Reklama Reklama

„Przygotowane założenia przewidują m.in. możliwości zawieszenia ściągania nierozliczonych zaliczek od beneficjentów poszkodowanych przez nierzetelne firmy” – poinformowała w czwartek minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Jak przy tym zapewniła, Skarb Państwa będzie dążył do odzyskania każdej złotówki od nieuczciwych firm. „Siła Państwa jest w takiej sytuacji większa od małżeństwa emerytów, którzy nie mają jak rozliczyć kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych, bo ktoś zniknął z pieniędzmi na termomodernizację ich domu” – podkreśliła minister, dodając, iż organy ścigania analizują już 470 zawiadomień.

MKiŚ: wszystkie prawidłowo złożone w 2024 r. wnioski o płatność zostały już rozliczone

Ministerstwo wskazuje w komunikacie, iż Program Czyste Powietrze do jego zawieszenia na jesieni 2024 r. umożliwiał praktyki, które generowały opóźnienia i zaległości oraz sprawiały, że złożone wnioski nie kończyły się podpisaniem umów i wypłatą dotacji. Beneficjenci mogli składać wnioski niepełne, a nawet puste lub podwójne. „Takich wniosków było w sumie aż 115 tys. Taka praktyka wydłużała obsługę wszystkich wniosków przez pracowników wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, co generowało zaległości” – wyjaśniono.