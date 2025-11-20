Reklama
Będzie specjalna ustawa o pomocy poszkodowanym w programie „Czyste Powietrze”

Kierownictwo Ministerstwa Klimatu i Środowiska przyjęło projekt ustawy o pomocy poszkodowanym w programie „Czyste Powietrze”.

Publikacja: 20.11.2025 11:23

Będzie specjalna ustawa o pomocy poszkodowanym w programie „Czyste Powietrze”

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są główne założenia projektu ustawy o pomocy poszkodowanym w programie Czyste Powietrze?
  • Jakie praktyki doprowadziły do zawieszenia programu Czyste Powietrze w 2024 roku?
  • Co przewiduje nowa odsłona programu Czyste Powietrze i jakie są jej główne zasady?

Jak wyjaśnia resort klimatu, projekt ustawy to odpowiedź na problemy osób, które chciały skorzystać z funkcjonującej do jesieni 2024 poprzedniej wersji programu Czyste Powietrze, otrzymały zaliczki, jednak ze względu na nierzetelność wykonawcy, nie mogły jej potem rozliczyć.

„Przygotowane założenia przewidują m.in. możliwości zawieszenia ściągania nierozliczonych zaliczek od beneficjentów poszkodowanych przez nierzetelne firmy” – poinformowała w czwartek minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Jak przy tym zapewniła, Skarb Państwa będzie dążył do odzyskania każdej złotówki od nieuczciwych firm. „Siła Państwa jest w takiej sytuacji większa od małżeństwa emerytów, którzy nie mają jak rozliczyć kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych, bo ktoś zniknął z pieniędzmi na termomodernizację ich domu” – podkreśliła minister, dodając, iż organy ścigania analizują już 470 zawiadomień. 

Czytaj więcej

Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dorota Zawadzka-Stępniak podczas k
Nieruchomości
"Czyste Powietrze" wróci wiosną w nowej odsłonie. Niektórzy stracą na zmianach

MKiŚ: wszystkie prawidłowo złożone w 2024 r. wnioski o płatność zostały już rozliczone

Ministerstwo wskazuje w komunikacie, iż Program Czyste Powietrze do jego zawieszenia na jesieni 2024 r. umożliwiał praktyki, które generowały opóźnienia i zaległości oraz sprawiały, że złożone wnioski nie kończyły się podpisaniem umów i wypłatą dotacji. Beneficjenci mogli składać wnioski niepełne, a nawet puste lub podwójne. „Takich wniosków było w sumie aż 115 tys. Taka praktyka wydłużała obsługę wszystkich wniosków przez pracowników wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, co generowało zaległości” – wyjaśniono. 

Jednocześnie resort poinformował, iż w tej chwili wszystkie prawidłowo złożone w 2024 r. wnioski o płatność zostały już rozliczone. Tylko 4634 wniosków czeka na uzupełnienie przez beneficjentów, np. o dodatkowe wyjaśnienia w sprawie poniesionych kosztów. To mniej niż 2 proc. z ponad 197 000 wszystkich złożonych w 2024 r. wniosków o płatność. Obecnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozliczają już wnioski o płatność złożone w 2025 r.

Projekt ustawy został w czwartek przekazany do Zespołu Programowania Prac Rządu z prośbą o pilne procedowanie.

Czytaj więcej

Właściciele kominków będą mogli skorzystać z nowej wersji programu „Czyste Powietrze”
Nieruchomości
Nowa wersja programu „Czyste Powietrze”: Jest komunikat dotyczący kominków

Program „Czyste Powietrze” w nowej odsłonie

Przypomnijmy, iż w ramach programu „Czyste Powietrze” można otrzymać dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz poprawy efektywności energetycznej budynku (np. poprzez termomodernizację). 28 listopada 2024 r. program został zawieszony. Ogłoszono wówczas, że program zostanie zmodernizowany – po to, by zapobiec nadużyciom, do jakich dochodziło przy jego realizacji w poprzednich latach.

Nabór wniosków po zmianach ruszył 31 marca. Nowa odsłona programu skierowana jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub wydzielonego w nim lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Nowością w programie jest minimalny okres tej własności – 3 lata, przy czym obostrzenie to nie dotyczy sytuacji spadkowych.

Na jeden budynek lub lokal mieszkalny można dostać jedno dofinansowanie, a beneficjentem można być tylko raz. Dotacja jest wypłacana przez WFOŚiGW w całości lub w maksymalnie trzech częściach. Do dofinansowania kwalifikują się inwestycje tylko w tych budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę do 31 grudnia 2020 r.

Dużą zmianą w programie „Czyste Powietrze” jest wprowadzenie funkcji operatora. W pierwszym etapie są nimi gminy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W drugim resort przewiduje włączenie również sprawdzonych firm.

Czytaj więcej

Konferencja prasowa dot. nowej odsłony programu Czyste Powietrze
Nieruchomości
Wraca program „Czyste Powietrze". Ministerstwo ogłosiło ważne zmiany

