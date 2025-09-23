Aktualizacja: 23.09.2025 15:02 Publikacja: 23.09.2025 13:42
Wielu lokatorów wydaje na mieszkanie znaczną część swojego dochodu
Foto: Adobe Stock
Portal Nieruchomosci-online.pl zapytał najemców, jak dużą część ich miesięcznego budżetu stanowią koszty najmu mieszkania.
– Zamiast porównywać średnie czynsze z przeciętnymi wynagrodzeniami w danym mieście, chcieliśmy wprost zapytać o to samych lokatorów. Zależało nam na tym, aby poznać ich perspektywę, szczególnie w odniesieniu do ich miesięcznych obciążeń – mówi Anna Zachara-Widła, ekspertka portalu Nieruchomosci-online.pl.
Wyniki badania potwierdzają, że wielu lokatorów wydaje na mieszkanie znaczną część swojego dochodu. Najwięcej ankietowanych (34 proc.) odpowiedziało, że na najem nieruchomości przeznacza od 41 do 60 proc. swojego miesięcznego budżetu. 32 proc. oddaje na ten cel od 21 do 40 proc. dochodu, którym dysponuje.
Autorzy badania zwracają uwagę, że niemała grupa, czyli 18 proc. osób przeznacza na najem ponad 60 proc. miesięcznego budżetu. – Tylko 16 proc. lokatorów ma ten komfort, że wydaje na ten cel mniej niż 20 proc. miesięcznego budżetu – wskazują analitycy.
– Co trzeci najemca wydaje na najem mniej więcej połowę zasobów swojego portfela. Tak wygląda brutalna rzeczywistość. Lokatorzy niejednokrotnie muszą się porządnie nagimnastykować, aby znaleźć mieszkanie w rozsądnej cenie, o akceptowalnym stanie i w miarę korzystnej lokalizacji. Najtrudniej mają osoby poszukujące w największych miastach – mówi Anna Zachara-Widła. Na ponoszenie takich kosztów są skazani szczególnie młodzi, których nie stać na zakup nieruchomości.
– Rynek najmu nie zachowuje się wszędzie tak samo. W niektórych miastach stawki najmu w ostatnim roku spadły, a w niektórych wzrosły, jeszcze bardziej obciążając najemców. Jednak patrząc na dane płynące z miast wojewódzkich, widać, że przypadków wzrostów było więcej – mówi Rafał Bieńkowski z serwisu Nieruchomosci-online.pl.
Foto: mat.prasowe
Eksperci portalu zwracają uwagę na rozbieżność pomiędzy tempem wzrostu wynagrodzeń a tempem wzrostu kosztów najmu.
– Według Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w lipcu 2025 r. wzrosło o 7,6 proc. w porównaniu z lipcem ubiegłego roku – podają autorzy badania. – Tymczasem w niektórych miastach czynsze wzrosły mocniej.
Jak mówi Rafał Bieńkowski, największy skok kosztów najmu odnotowano zwłaszcza w latach 2022–2023, kiedy to popyt wzrósł gwałtownie w wyniku napływu uchodźców z Ukrainy i ograniczonej dostępności kredytów hipotecznych.
– W efekcie w wielu miastach koszty najmu zwiększały się nawet dwucyfrowo rok do roku, czyli zdecydowanie szybciej niż wynagrodzenia. To sprawiło, że gospodarstwa domowe na mieszkanie musiały przeznaczać coraz większą część budżetu – mówi Rafał Bieńkowski. – A to bardzo utrudniło najemcom gromadzenie oszczędności na wkład własny do zakupu nieruchomości.
Badanie „To my. Polacy o nieruchomościach – III kwartał 2025” przeprowadzono w sierpniu przez agencję Inquiry na zlecenie portalu Nieruchomosci-online.pl na reprezentatywnej grupie 1017 dorosłych Polaków.
