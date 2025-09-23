Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Ile Polak wydaje na najem mieszkania

Co trzeci lokator przyznaje, że najem mieszkania pochłania od 41 do 60 proc. miesięcznego budżetu – wynika z analiz portalu Nieruchomosci-online.pl.

Publikacja: 23.09.2025 13:42

Wielu lokatorów wydaje na mieszkanie znaczną część swojego dochodu

Wielu lokatorów wydaje na mieszkanie znaczną część swojego dochodu

Foto: Adobe Stock

aig

Portal Nieruchomosci-online.pl zapytał najemców, jak dużą część ich miesięcznego budżetu stanowią koszty najmu mieszkania.   

– Zamiast porównywać średnie czynsze z przeciętnymi wynagrodzeniami w danym mieście, chcieliśmy wprost zapytać o to samych lokatorów. Zależało nam na tym, aby poznać ich perspektywę, szczególnie w odniesieniu do ich miesięcznych obciążeń – mówi Anna Zachara-Widła, ekspertka portalu Nieruchomosci-online.pl.

Czytaj więcej

Stawki najmu mieszkań są bardzo zróżnicowane. Najwięcej trzeba zapłacić w Warszawie
Nieruchomości
Mieszkanie czy akademik. Ile kosztuje najem?

Chudy portfel najemcy mieszkania

Wyniki badania potwierdzają, że wielu lokatorów wydaje na mieszkanie znaczną część swojego dochodu. Najwięcej ankietowanych (34 proc.) odpowiedziało, że na najem nieruchomości przeznacza od 41 do 60 proc. swojego miesięcznego budżetu. 32 proc. oddaje na ten cel od 21 do 40 proc. dochodu, którym dysponuje.

Autorzy badania zwracają uwagę, że niemała grupa, czyli 18 proc. osób przeznacza na najem ponad 60 proc. miesięcznego budżetu. – Tylko 16 proc. lokatorów ma ten komfort, że wydaje na ten cel mniej niż 20 proc. miesięcznego budżetu – wskazują analitycy.

Reklama
Reklama

– Co trzeci najemca wydaje na najem mniej więcej połowę zasobów swojego portfela. Tak wygląda brutalna rzeczywistość. Lokatorzy niejednokrotnie muszą się porządnie nagimnastykować, aby znaleźć mieszkanie w rozsądnej cenie, o akceptowalnym stanie i w miarę korzystnej lokalizacji. Najtrudniej mają osoby poszukujące w największych miastach – mówi Anna Zachara-Widła. Na ponoszenie takich kosztów są skazani szczególnie młodzi, których nie stać na zakup nieruchomości.

Trudno odłożyć na wkład własny do kredytu mieszkaniowego

– Rynek najmu nie zachowuje się wszędzie tak samo. W niektórych miastach stawki najmu w ostatnim roku spadły, a w niektórych wzrosły, jeszcze bardziej obciążając najemców. Jednak patrząc na dane płynące z miast wojewódzkich, widać, że przypadków wzrostów było więcej – mówi Rafał Bieńkowski z serwisu Nieruchomosci-online.pl.

Foto: mat.prasowe

Eksperci portalu zwracają uwagę na rozbieżność pomiędzy tempem wzrostu wynagrodzeń a tempem wzrostu kosztów najmu.

– Według Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w lipcu 2025 r. wzrosło o 7,6 proc. w porównaniu z lipcem ubiegłego roku – podają autorzy badania. – Tymczasem w niektórych miastach czynsze wzrosły mocniej.  

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Zwierzęta, dzieci, niskie płace. Tego unikają wynajmujący mieszkania – zdaniem najemców
Nieruchomości
Wynajem mieszkań: górą kalkulacja czy emocje?

Jak mówi Rafał Bieńkowski, największy skok kosztów najmu odnotowano zwłaszcza w latach 2022–2023, kiedy to popyt wzrósł gwałtownie w wyniku napływu uchodźców z Ukrainy i ograniczonej dostępności kredytów hipotecznych.

– W efekcie w wielu miastach koszty najmu zwiększały się nawet dwucyfrowo rok do roku, czyli zdecydowanie szybciej niż wynagrodzenia. To sprawiło, że gospodarstwa domowe na mieszkanie musiały przeznaczać coraz większą część budżetu – mówi Rafał Bieńkowski. – A to bardzo utrudniło najemcom gromadzenie oszczędności na wkład własny do zakupu nieruchomości.

Badanie „To my. Polacy o nieruchomościach – III kwartał 2025” przeprowadzono w sierpniu przez agencję Inquiry na zlecenie portalu Nieruchomosci-online.pl na reprezentatywnej grupie 1017 dorosłych Polaków.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Dane Gospodarcze Stopy Procentowe Bankowość Kredyty Nieruchomości Kredyty hipoteczne Mieszkania wynajem długoterminowy

Portal Nieruchomosci-online.pl zapytał najemców, jak dużą część ich miesięcznego budżetu stanowią koszty najmu mieszkania.   

– Zamiast porównywać średnie czynsze z przeciętnymi wynagrodzeniami w danym mieście, chcieliśmy wprost zapytać o to samych lokatorów. Zależało nam na tym, aby poznać ich perspektywę, szczególnie w odniesieniu do ich miesięcznych obciążeń – mówi Anna Zachara-Widła, ekspertka portalu Nieruchomosci-online.pl.

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Stawki najmu mieszkań są bardzo zróżnicowane. Najwięcej trzeba zapłacić w Warszawie
Nieruchomości
Mieszkanie czy akademik. Ile kosztuje najem?
CPD ma na radarze działkę pod budowę aparthotelu z widokiem na jasnogórski klasztor.
Nieruchomości
Ta spółka chce być pierwszym polskim REIT-em. Na razie dużo obiecuje
Zielone światło dla 150-metrowej wieży przy Towarowej 22
Nieruchomości
Zielone światło dla 150-metrowej wieży przy Towarowej 22
Dzisiejszy inwestor to osoba świadoma, która chce połączyć funkcjonalność, estetykę i rozsądny budże
Nieruchomości
Dom dla Polaka. Jak duży ma być?
Przy ul. Chłodnej 35 w Warszawie powstaną inteligentne apartamenty
Nieruchomości
Apartamenty premium. Chłodna 35 na zielonym świetle
Reklama
Reklama
e-Wydanie