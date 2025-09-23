Portal Nieruchomosci-online.pl zapytał najemców, jak dużą część ich miesięcznego budżetu stanowią koszty najmu mieszkania.

– Zamiast porównywać średnie czynsze z przeciętnymi wynagrodzeniami w danym mieście, chcieliśmy wprost zapytać o to samych lokatorów. Zależało nam na tym, aby poznać ich perspektywę, szczególnie w odniesieniu do ich miesięcznych obciążeń – mówi Anna Zachara-Widła, ekspertka portalu Nieruchomosci-online.pl.

Chudy portfel najemcy mieszkania

Wyniki badania potwierdzają, że wielu lokatorów wydaje na mieszkanie znaczną część swojego dochodu. Najwięcej ankietowanych (34 proc.) odpowiedziało, że na najem nieruchomości przeznacza od 41 do 60 proc. swojego miesięcznego budżetu. 32 proc. oddaje na ten cel od 21 do 40 proc. dochodu, którym dysponuje.

Autorzy badania zwracają uwagę, że niemała grupa, czyli 18 proc. osób przeznacza na najem ponad 60 proc. miesięcznego budżetu. – Tylko 16 proc. lokatorów ma ten komfort, że wydaje na ten cel mniej niż 20 proc. miesięcznego budżetu – wskazują analitycy.