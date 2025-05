Karty na rynku wtórnym rozdają dziś kupujący. Oferta mieszkań jest duża, czas sprzedaży coraz dłuższy, rośnie presja na negocjacje cen.

Ile wydajemy na mieszkania na rynku wtórnym

Z analiz Metrohouse wynika, że średnia cena transakcyjna mkw. mieszkań na stołecznym rynku wtórnym w I kwartale to niemal 16 tys. zł, o 0,3 proc. mniej niż kwartał wcześniej. Licząc rok do roku, ceny lokali z drugiej ręki w Warszawie wzrosły o 3,4 proc. Średnia cena całkowita mieszkań kupowanych w stolicy to 844 tys. zł, a średni metraż – 53 mkw.

W Krakowie przeciętne ceny transakcyjne mieszkań z drugiej ręki w I kwartale wynosiły 13,7 tys. zł za mkw. – o 5,2 proc. mniej kwartał do kwartału, o 0,1 proc. więcej rok do roku. Klienci kupują w Krakowie lokale o średniej powierzchni 41 mkw. Średnia cena mieszkań kupowanych na rynku wtórnym w Krakowie to 560 tys. zł.

We Wrocławiu w I kwartale sprzedawano mieszkania po średniej cenie ponad 11,5 tys. zł za mkw. W ciągu kwartału lokale z rynku wtórnego staniały o 2,2 proc. W ciągu roku ich ceny wzrosły o 6,7 proc. Przeciętna cena mkw. mieszkań kupowanych we Wrocławiu w I kwartale to 550 tys. zł, a przeciętny metraż: 48 mkw.