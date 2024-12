O obowiązku wykonania okresowej kontroli przewodów kominowych mów art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy Prawo budowlane. Zgodnie z przepisami: „Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego […] instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”.

Na czym polega przegląd kominiarski?

Przegląd kominiarski odbywa się na zlecenie właściciela nieruchomości lub zarządcy budynku. Jest on dość złożony, bowiem oprócz sprawdzenia stanu technicznego przewodów do odprowadzania dymu oraz do wentylacji, kominiarz weryfikuje też drożność i szczelność komina. Jeśli pojawi się taka konieczność, może przeczyścić przewody, w których nagromadziła się sadza i zabrudzenia oraz udrożnić je. W trakcie przeglądu mogą zostać znalezione uszkodzenia strukturalne, np. pęknięcia oraz stwierdzona degradacja materiałów murarskich. Kominiarz sprawdza też izolację termiczną i klapę dymową.

Gdyby okazało się, że w kominie występują nieprawidłowości, specjalista poinformuje o nich właściciela lub zarządcę budynku. Na końcu sporządzany jest protokół kominiarski. Stanowi on dowód wykonania przeglądu i jednocześnie jest podstawą do wykonania dalszych działań, gdyby zostały stwierdzone nieprawidłowości.

Kto przeprowadza przegląd kominiarski i ile kosztuje usługa?

Zgodnie z art. 62 ust. 6 pkt. 1 i 2 kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać: