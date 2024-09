Ruszyły kontrole instalacji odprowadzającej wodę. Na terenie Jaworzna kontrolerzy zbadają instalacje, za pomocą których wody deszczowe pochodzące z dachów, powierzchni utwardzonych i instalacji drenażowych trafiać mogą do kanalizacji sanitarnej. Efektem wizyty kontrolera może być nie tylko wezwanie do usunięcia niewłaściwego stanu, ale nawet kara ograniczenia wolności lub grzywny w wysokości do 10 tys. zł.

Reklama

Kontrole instalacji odprowadzającej wodę. Zakaz odprowadzania deszczówki do kanalizacji sanitarnej

Jak informuje portalsamorzadowy.pl, na terenie Jaworzna ruszyły kontrole posesji podczas których kontrolerzy sprawdzą, czy właściciele nieruchomości nie odprowadzają wody deszczowej do kanalizacji. Portal przypomina, że nagromadzenie deszczówki w kanalizacji pod domem może prowadzić do zalewania pomieszczeń i cofania się ścieków, tj. „wybijania” kanalizacji.



– Praktyki związane z wprowadzaniem wód opadowych, roztopowych oraz drenażowych do kanalizacji sanitarnej są surowo zabronione. Woda deszczowa pochodząca z dachów, powierzchni utwardzonych, czy instalacji drenażowych, może spowodować spiętrzenie się wód deszczowych w instalacji sanitarnej, która nie jest przystosowana do ich odprowadzania – tłumaczy Sławomir Grucel z Wodociągów Jaworzno, cytowany przez portalsamorzadowy.pl.

Odprowadzanie deszczówki do kanalizacji ma być także szkodliwe dla lokalnych zakładów oczyszczania ścieków, a elementy stałe – takie jak piasek czy liście – dostające się do rur wraz z deszczówką mogą prowadzić do zatykania przewodów kanalizacyjnych.