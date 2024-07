Budowy mieszkań zagrożone? Zaskakujący powód

Patryk Kozierkiewicz, prawnik Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD), wyjaśnia, że bez odpowiednich przepisów przejściowych regulacje obejmą nie tylko planowane inwestycje, ale także te, dla których wnioski o pozwolenia na budowę złożono przed wejściem w życie ustawy. – A to oznacza konieczność przeprojektowania inwestycji i dostosowania ich do ustawowych wymogów praktycznie z dnia na dzień – zaznacza. – Procedowanie nowych inwestycji może być sparaliżowane na ok. pół roku.

– To zmiana reguł w trakcie gry, która zaburzy stabilność prowadzenia działalności gospodarczej nie tylko setek firm deweloperskich, ale wszystkich podmiotów działających na rynku mieszkań, czyli samorządów realizujących inwestycje komunalne, spółdzielni czy Towarzystw Budownictwa Społecznego – dodaje Robert Maraszek. – Tworzenie projektu budowlanego inwestycji wielorodzinnej to liczne uzgodnienia i miesiące ciężkiej pracy wielu osób, której nie można wyrzucać do kosza ze względu na brak właściwych przepisów przejściowych. Projekt ustawy bezwzględnie musi zostać poprawiony.

Dane z Rankingu Miast PZFD wskazują, że średni czas wydawania pozwolenia to trzy miesiące. – Regulacja obejmie zatem wszystkie wnioski o pozwolenia złożone trzy miesiące wstecz. A biorąc pod uwagę czas potrzebny na przygotowanie nowego projektu architektoniczno-budowlanego – ok. sześciu miesięcy – przepisy wyhamują uzyskiwanie pozwoleń na ok. dziewięć miesięcy! – ocenia mec. Kozierkiewicz. – Pozwolenia na budowę uzyskiwane przez deweloperów w 2024 r. dawały możliwość budowy ok. 17 tys. lokali miesięcznie. Przepisy schronowe mogą więc wpłynąć na wstrzymanie zgód na budowę i opóźnienie nawet 150 tys. mieszkań – szacuje.

Według GUS w 2023 r. oddano do użytku ponad 220,3 tys. mieszkań, w tym sami deweloperzy oddali ponad 136,5 tys.

– Aby uniknąć zastoju w składaniu wniosków o pozwolenia na budowę, konieczne jest wprowadzenie sześciomiesięcznego vacatio legis. Konieczne jest też wyłączenie z regulacji już złożonych wniosków – podkreśla mec. Kozierkiewicz.