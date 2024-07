Potrzebę wydłużenia vacatio legis widział też resort rozwoju i technologii, odpowiedzialny za mieszkalnictwo. W autoryzowanej w piątek 12 lipca wypowiedzi dla „Rz” Jacek Tomczak, sekretarz stanu w MRiT, zaznaczył: „będziemy do tego przekonywać, tak by inwestorzy mieli czas na przygotowanie inwestycji. Wydaje się to absolutnie racjonalne”.

Branża: „wydłużenie vacatio legis bardzo nas cieszy"

Do apelu organizacji odniósł się w poniedziałek 15 lipca Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra spraw wewnętrznych. We wpisie na platformie X podkreślił, że przepisy wejdą w życie dopiero w 2026 roku, a nie jak twierdzą przedsiębiorcy — po 30 dniach od opublikowania w Dzienniku Ustaw. Potwierdził to także Tomasz Siemoniak, szef MSWiA, w dzisiejszej rozmowie „Rzecz o polityce” w „Rz”.

Bartosz Guss, dyrektor generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD), podkreśla, że projekt ustawy o ochronie ludności w wersji po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało dziś - 15 lipca. - Bardzo cieszy realizacja postulatu branży i zmiana vacatio legis – mówi. - Nowe regulacje pozwolą dostosować się do nowych obowiązków. 30-dniowe vacatio legis zawarte w pierwotnej wersji projektu nie było realne do dotrzymania — zauważa.

Dyrektor Guss podkreśla, że „niezwykle istotna jest także kwestia zwrotu nakładów na budowę infrastrukturę obronną przez inwestorów prywatnych”. - Nowa wersja wciąż mówi o fakultatywnym zwrocie wydatków do 100 proc. wydatkowanej kwoty – zwraca uwagę.



Przedsiębiorcy akcentują, że projekt wymaga szczegółowej analizy.