Projekt ustawy o ochronie ludności. Miejsce w schronie także dla ratujących życie

Jednocześnie powstaną magazyny ze sprzętem potrzebnym do ochrony ludności, uzupełnione zostanie wyposażenie obrony cywilnej m.in. w środki medyczne. Kupowane mają być pojazdy ratownictwa medycznego, specjalne samochody ratownictwa technicznego, chemiczno-ekologicznego oraz ratowniczo-gaśnicze. Projekt ustawy zakłada, że wójtowie lub burmistrzowie miast, starostowie, wojewodowie i szef MSWiA opracują plany ewakuacji ludności do miejsc bezpiecznych. Chodzi o to, aby nie kolidowały one z drogami, którymi będzie się poruszało wojsko.

Ile będzie kosztowała budowa systemu ochrony ludności

Nasi rozmówcy mówią, że inwestycje związane z ochroną ludności będą powstawały przez wiele lat. Na razie twórcy projektu zakładają, że będą one realizowane od 2025 do 2034 roku. Najprawdopodobniej na ochronę ludności przeznaczanych będzie co roku 0,3 proc. PKB, czyli około 10 mld zł.

Projekt ustawy trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych. Tymczasem w Sejmie jest już projekt tzw. małej ustawy o schronach, przygotowany przez Lewicę. Pierwsze czytanie będzie miało miejsce na najbliższym posiedzeniu parlamentu.

Mała ustawa schronowa Lewicy w Sejmie

Przewiduje ona obowiązek budowy miejsc ukrycia np. w budynkach użyteczności publicznej, garażach podziemnych, metrze i w infrastrukturze krytycznej. Autorzy zakładają, że miejsca w ogólnodostępnych budowlach ochronnych mają być dostępne dla minimum 50 proc. ludności. Dodają, że projekt ma „charakter interwencyjny i nie będzie kolidował z przygotowywanym przez MSWiA projektem ustawy o obronie cywilnej”. Projekt jest „mały”, gdyż ma być swoistą protezą do czasu wprowadzenia właściwej ustawy.