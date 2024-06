Autorzy projektu ustawy o ochronie ludności, który został przygotowany przez MSWiA, zakładają powstanie korpusu obrony cywilnej, w skład którego wejdzie personel OC oraz krajowa rezerwa obrony cywilnej. Takiej komórki jeszcze nie było. W skład rezerwy wejdą funkcjonariusze i żołnierze, policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, innych służb mundurowych, w tym służb specjalnych – ABW, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, SKW i CBA – którzy nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej. Mowa o tych, którzy nie mają przydziałów mobilizacyjnych.

– Czy to oznacza, że zamiast zajmowania się szpiegowaniem, będę nosił worki z piaskiem – pyta były oficer wywiadu ppłk rez. Marcin Faliński. I dodaje, że przydziałów mobilizacyjnych nie ma także wielu oficerów wojsk specjalnych.

– Projekt ustawy zakłada m.in. tworzenie systemu ochrony OC i tam też widzimy np. byłych funkcjonariuszy służb – tłumaczy nam Dariusz Marczyński, dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w MSWiA.

Kto będzie kierowany do rezerwy OC

W przekazanym do konsultacji międzyresortowych projekcie ustawy czytamy, że do służby w podmiotach ochrony ludności kierowane będą osoby, które otrzymały przydział mobilizacyjny obrony cywilnej; ochotnicy; powołani do służby w obronie cywilnej członkowie krajowej rezerwy obrony cywilnej; osoby zaliczone do personelu obrony cywilnej decyzją szefa MSWiA.