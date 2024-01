Sąd: umowa niedostosowana do języka osoby głuchoniemej jest nieważna

SR nie zgodził się też z argumentem, jakoby zaproponowana cena była adekwatna z powodu skomplikowanej sytuacji nieruchomości i doprecyzował, że krąg spadkobierców również nie był nadmiernie rozbudowany.

Problemem jest niedostosowany język umowy

Jego ustalenia podzielił sąd wyższej instancji, który oddalił apelację w tej sprawie. Zwrócił uwagę, że problemem nie był fakt, iż podpisujący umowę jest osobą głuchoniemą, a jego ojciec nie orientuje się w cenach nieruchomości. - Powód stawiając takie zarzuty bardzo spłyca istotę problemu – ocenił SO. Wyjaśnił, że o nieważności umowy zdecydował fakt, iż pozwani nie mają rozeznania co do pojęć prawnych, instytucji wymienionych w akcie notarialnym czy treści pouczeń.

I przypomniał, że inicjatorem całej transakcji był sam sołtys, od którego mężczyźni w ogóle dowiedzieli się o swoim prawie do udziału w spadku. To na jego polecenie został przygotowany projekt umowy, który sprzedającym nie został wcześniej przedstawiony. Zostali oni zatem wprowadzeni w błąd.

- Oczywiście, że osoby takie, jak pozwani nie są wykluczone, ubezwłasnowolnione, mają zdolność do czynności prawnych, ale ich sytuacja życiowa wymaga od mocniejszego kontrahenta szczególnej dbałości o to, żeby wszystkie trudne kwestie zostały dokładnie wyjaśnione, żeby nie spotkać się z zarzutem nierzetelnego postępowania i braku uczciwości – skonkludował sąd. I dodał, że kupujący takich działań nie podjął.

Sygn. akt: III Ca 750/23