Polacy na festiwalu w Salzburgu. Droga do piekła i nieba

W tej opowieści o greckich wieśniakach przygotowujących się do wystawienia widowiska o Męce Pańskiej, a jednocześnie wrogo nastawionych do napływających do wioski uchodźców, którzy zostali wypędzeni przez Turków, Simon Stone znajdzie z pewnością odniesienia do dzisiejszych konfliktów.

Trzej debiutanci

W roli greckiego księdza Fotisa w „Pasji greckiej” wystąpi baryton Łukasz Goliński, polskim widzom dobrze znany choćby z kreacji Króla Rogera czy Falstaffa. Występ w Salzburgu stanowi potwierdzenie jego coraz mocniejszej pozycji w europejskim życiu operowym.

Polskich nazwisk w tegorocznym programie festiwalu jest więcej. W „Weselu Figara” oprócz Krzysztofa Bączyka w drugoplanowej roli Antonia będzie inny bas Rafał Pawnuk, dużo śpiewający na scenach niemieckojęzycznych. W tym roku został nominowany do austriackiej nagrody teatralnej za rolę Hundinga w „Walkirii” w Stadtheater w Klagenfurcie.

Do letniej akademii młodych śpiewaków w Salzburgu został z kolei zakwalifikowany 23-letni bas Paweł Horodyski. Jeszcze studiuje we Wrocławiu, ale już wystąpił w kilku ważnych rolach w Operze Wrocławskiej. Publiczność Salzburga będzie miała okazję poznać go w spektaklu „Dziecko i czary” Ravela, przygotowanym właśnie z zespołem młodych śpiewaków.

Do końca sierpnia na scenach Salzburga wystąpi wiele sław. Tym razem nie będzie wśród nich dobrze tu znanych i wyczekiwanych Polaków – Piotra Beczały, Krystiana Zimermana czy Tomasza Koniecznego. Ale jak widać, wkracza za to nowa generacja naszych artystów.