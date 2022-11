Organizator koncertu „Z nadzieją na pokój” – Fundacja Nienieodpowiedzialni – organizuje pomoc humanitarną dla Ukrainy od początku agresji Rosji na ten kraj. Pieniądze uzyskane z niedzielnego koncertu będą przeznaczone na zakup sprzętu medyczny niezbędnego dla czwartego ambulansu Fundacji. Zostanie on przekazany zespołowi medycznemu Humanosh Med Evacuation. To grupa medyków: którzy od ponad pół roku zajmują się ewakuacją rannych – cywilów i żołnierzy – i ich transporcie do szpitali w Polsce i za granicą.

Reklama

23-letnia Sara Dragan aktualnie studiuje w Escuela Superior de Musica Reina Sofia w Madrycie pod kierunkiem legendarnego pedagoga profesora Zakhara Brona. Jest laureatką kilkudziesięciu konkursów muzycznych w Polsce i w Europie. Koncertowała m. in. w Filharmonii Berlińskiej, nowojorskiej Carnegie Hall, Walt Disney Hall of Los Angeles Philharmonic, berlińskim Konzerthaus czy Haeundae Cultural Center Concert Hall w Korei Południowej.

Sara Dragan wystąpi z pianistą Sławomirem Cierpikiem. Wybrali utwory m. in. Paganiniego, Chopina, Brahmsa i Ravela. Sara Dragan gra na instrumencie Nicola Amatiego z 1666 roku, użyczonym jej przez Florian Leonhard Fine Violins w Londynie.

Bilet na niedzielny koncert kosztuje 100 zł, sprzedaż na platformie Going. Organizatorzy liczą na zebranie 50 tys. złotych.

Dodatkową atrakcją może być możliwość poznania „nowej Miodowej”. Ta niedawno oddana do użytku, a unikalna w Polsce sala koncertowa Warszawy zaprojektowana przez wybitnych specjalistów: architekta Tadeusza Koniora i jego Konior Studio oraz największego w świecie fachowca od akustyki obiektów koncertowych, Tasuhisę Toyotę z Japonii. Nazwa „nowa Miodowa” jest nieco mylący, ponieważ sala mieści się przy ul. Rakowieckiej 21, przynależy jednak warszawskiego Zespołu Szkół Muzycznych nr 1, popularnie zwanego „Miodową”.