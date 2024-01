Kwalifikacja wojskowa 2024. Kobiety i 60-latkowie staną przed komisjami

6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej, które kończą w 2024 r. i nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej. Obowiązek stawiennictwa trwa do końca roku kalendarzowego.

Wezwanie na komisję przyjdzie z gminy

Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu czy miasta na prawach powiatu odpowiada starosta lub prezydent miasta. Natomiast wojewoda ogłasza kwalifikację na obszarze województwa w drodze obwieszczenia, nie później niż na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

Osoby, które otrzymają od wójta (burmistrza, prezydenta) wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, nie powinny go ignorować. Przesyłka przyjdzie co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem stawiennictwa przed komisją. Jeśli z ważnych przyczyn nie można przyjść na kwalifikację, trzeba zawiadomić o tym właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym dana osoba miała się stawić. Trzeba też podać przyczyny niestawiennictwa. Takie usprawiedliwienie nieobecności nie zwalnia z kwalifikacji, wójt (burmistrz, prezydent) wyznaczy po prostu nowy termin stawiennictwa. Niestawienia się na kwalifikacji grozi grzywną, a poza tym policja może dostać polecenie doprowadzenia delikwenta na komisję.

Obowiązek stawiennictwa trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy 60 lat życia. Do kwalifikacji wojskowej mogą się zgłosić również ochotnicy, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia, w tym kobiety, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat.

Dla kogo jaka kategoria wojskowa

Podczas kwalifikacji komisja określa zdolności fizyczne i psychiczne do służby wojskowej i kończy się nadaniem jednej z czterech kategorii wojskowych:

A - zdolny do czynnej służby wojskowej