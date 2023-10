Wychowaniem Can Xue zajęła się babcia, która zmarła z głodu. Can pracowała w fabryce jako frezerka i szwaczka, nauczała angielskiego, założył własny zakład krawiecki. Książki przyniosły jej zaproszenia do Japonii i Stanów Zjednoczonych. Jej opus magnum jest "Ulica błota", a specjalnością - pisanie bez poprawek i dopisywanie kolejnych fragmentów. Główny motyw twórczości Can Xue stanowi chwiejność i ograniczoność ludzkiego umysłu.

Ludmiła Ulicka, krytyczka Kremla

Wśród kandydatów wymieniana była też rosyjska autorka Ludmiła Ulicka (ur. 1943), krytyczka Kremla. Ulicka znana jest z powieści, które często skupiają się na relacjach osobistych. Dorastała w Moskwie, studiowała biologię na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym. Karierę literacką rozpoczęła w żydowskim teatrze dramatycznym.

W 1992 r. opublikowała powieść "Sonieczka", która we Francji została uznana za najlepszą książkę zagraniczną i przyniosła pisarce prestiżową francuską nagrodę Prix Médicis. Za wydaną w 2001 roku powieść "Przypadek doktora Kukockiego" jako pierwsza kobieta uhonorowana została Nagrodą Bookera.

25 lutego 2022 r. "Nowaja Gazieta" opublikowała oświadczenie Ulickiej pod tytułem "Ból. Strach. Wstyd" przeciwko napaści Rosji na Ukrainę. Ulicka należała także do sygnatariuszy apelu pisarzy do wszystkich mówiących po rosyjsku ludzi, aby szerzyli prawdę o wojnie.

Przed ogłoszeniem przez Akademię Szwedzką decyzji w sprawie literackiego Nobla wśród kandydatów do otrzymania nagrody wymieniani byli także brytyjski autor indyjskiego pochodzenia Salman Rushdie (ur. 1947) znany z tytułu "Szatańskie wersety" oraz australijski pisarz Gerald Murnane (ur. 1939), którego najgłośniejszym osiągnięciem jest powieść "The Plains".