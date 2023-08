Lato z książką to wakacyjny festiwal czytelniczy, organizowany przez ZyskMedia, miasto Łeba oraz miasto Mikołajki. Jego celem jest promowanie czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań literackich i popularyzowanie polskiej literatury. Lato z książką oferuje bogaty program spotkań autorskich, paneli dyskusyjnych, warsztatów dla dzieci i dorosłych i kiermaszu książek.

W dniach 4-6 sierpnia 2023 roku festiwal odbędzie się w Łebie na deptaku przy ulicy Tadeusza Kościuszki, nadmorskiej miejscowości znanej z pięknych plaż. Będzie można spotkać się z takimi autorami jak: Michał Wiśniewski, Magdalena Szefernaker, Bogdan Rymanowski, Alicja Sinicka, Łukasz Orbitowski, Jakub Ćwiek, Anna Potyra, Andrzej Dunajski, Karolina Wilczyńska, Agnieszka Lis, Jacek Pałkiewicz i Magdalena Witkiewicz. Dla dzieci przygotowano również warsztaty literacko plastyczne.

Następnie od 11 do 13 sierpnia festiwal przeniesie się do Mikołajek, urokliwego miasta położonego na Mazurach. To raj dla miłośników żeglarstwa i sportów wodnych, ale także dla tych, którzy cenią sobie spokój i kontakt z naturą. Będzie można spotkać się z takimi autorami jak: Michał Wiśniewski, Marcin Meller, Magda Stachula, Joanna Jurgała Jureczka, Wojciech Wójcik, Jakub Ćwiek, Marta Matyszczak, Andrzej Dunajski, Bogusław Chrabota, Agnieszka Lis, Jacek Pałkiewicz i Piotr Gociek. Dla dzieci przygotowano również warsztaty literacko plastyczne.

Lato z książką to nie tylko okazja do poznania pisarzy i ich twórczości. To także szansa na odkrycie nowych tytułów i gatunków literackich, wymianę opinii i doświadczeń z innymi czytelnikami oraz nawiązanie nowych znajomości. To także sposób na spędzenie wolnego czasu w pięknych okolicznościach przyrody i klimacie mazurskiej gościnności.

Partnerem wydarzenia jest ORLEN, Poczta Polska, Wioska Artystyczna w Janowie oraz Zysk i s-ka Wydawnictwo.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o festiwalu Lato z książką 2023 oraz zapoznać się ze szczegółowym programem imprezy, odwiedź stronę www.latozksiazka.pl. Nie zwlekaj i zaplanuj już dziś swoje wakacje z książką w Łebie i Mikołajkach. Nie pożałujesz!

Materiał Promocyjny