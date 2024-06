„Iluzje naszych czasów” – debata, 22.06, godz. 18:00

Trójka rozmówców: poetka i tłumaczka Krystyna Dąbrowska, filozof i psychoterapeuta prof. Andrzej Leder oraz reżyserka filmowa Małgorzata Szumowska, będzie rozmawiać o współczesnych iluzjach, w które uciekamy od rzeczywistości. „Co nam się śni i co nas uwodzi we współczesnym świecie. Czym siebie samych – z osobna i we wspólnotach – sprowadzamy na manowce. Jakim fantazjom oddajemy się bez reszty.” Zapowiedź spotkania brzmi co najmniej enigmatycznie, ale zestaw gości jest tak intrygujący, że coś ciekawego musi się między nimi urodzić.

12. edycja Big Book Festivalu odbędzie się w dniach 21-23 czerwca w Warszawie

