Orlen Cup 2024. Świetne wyniki w Łodzi, Ewa Swoboda liderką światowych tabel

Użytkowników pojazdów elektrycznych czeka miłe zaskoczenie przyjeżdżając na parkingi pod siecią sklepów Biedronka. Już w 56 miejscach funkcjonują ładowarki do ładowania ich pojazdów. Nie dotyczy to tylko dużych miast, ale też mniejszych miejscowości. Dyskonter planuje mieć 600 stacji ładowania pod sklepami do końca 2024 r.