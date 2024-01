Znamy nazwiska gwiazd Copernicus Cup. Będą mistrzowie z całego świata

Impreza po raz kolejny znalazła się w cyklu World Athletics Indoor Tour Gold, czyli należy do siedmiu najważniejszych komercyjnych wydarzeń lekkoatletycznej zimy.

Reklama

Wśród uczestników dziesiątej edycji są m. in. Swoboda, która w biegu na 60 metrów zmierzy się z liderką światowych list Patrizią van der Weken, oraz Skrzyszowska, której rywalkami w biegu na 60 m przez płotki będą m. in. Nadine Visser oraz Reettą Hurske. Święty-Ersetic wśród przeciwniczek w rywalizacji na 400 m będzie miała z kolei powracającą do sportu po urodzeniu dziecka Małgorzatę Hołub-Kowalik oraz inną biegaczkę-mamę Marikę Popowicz-Drapałę.

Czytaj więcej Lekkoatletyka Orlen Cup na początek sezonu. Będą Piotr Lisek i Ewa Swoboda Mityng Orlen Cup otworzy 27 stycznia zimowy sezon lekkoatletyczny w naszym kraju. - Przyjeżdżają do nas zawodnicy światowego formatu, bo będzie to także początek roku olimpijskiego - zapowiada dyrektor imprezy Sebastian Chmara.

Kto wystąpi podczas Copernicus Cup

Tyczkarz Piotr Lisek będzie chciał wziąć rewanż za ostatnie halowe mistrzostwa Europy, gdzie zajął drugie miejsce wspólnie z Emanuilem Karalisem, a przegrał tylko z Sondre Guttormsenem. Teraz na starcie pojawią się wszyscy trzej.

Tegoroczny Orlen Copernicus Cup to dwanaście konkurencji – biegi kobiet na 60, 400, 800 i 1500 m oraz 60 m przez płotki, biegi panów na 60, 800, 1500 i 3000 m oraz 60 m przez płotki, a także konkursy tyczkarzy i trójskoczków. Każdy start to okazja do zbierania punktów w klasyfikacji generalnej World Athletics Indoor Tour Gold. Zwycięzcy dostaną po 10 tys. dolarów oraz dziką kartę pozwalającą na udział w halowych mistrzostwach świata.