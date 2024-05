Kto może teraz zastąpić Raisiego na stanowisku prezydenta? Czy jego śmierć zmienia jakoś sytuację polityczną w Iranie?

To, co będzie działo się w najbliższych dniach, jest jasno określone przez artykuł 131 irańskiej ustawy zasadniczej, gdzie w wypadku, gdy śmierć ponosi prezydent, który sprawuje swój urząd, jego obowiązki przejmuje wiceprezydent.

Irańskie władze będą miały 50 dni, aby ogłosić nowe wybory prezydenckie. W tych wyborach będą startowali kandydaci o rozmaitych poglądach politycznych. Śmiem twierdzić, że w sytuacji, jaką mamy teraz w Iranie, duże szanse ma ta frakcja związana z reformami. Z bardziej pragmatycznym podejściem do polityki wewnętrznej jak i międzynarodowej. Jest duża szansa, że jeśli zostaną dopuszczeni kandydaci z obozu reformatorskiego, któryś z nich może zdobyć urząd prezydenta. Nie jest to jednak takie pewne, bo system legislacyjny jest tak skomplikowany, że niektórzy kandydaci, którzy mieliby poparcie społeczne są z jakiś przyczyn odrzucani przez ekspertów, którzy zajmują się prawem islamskim. Ale jest duża szansa, że Irańczycy będą skłoni wybrać kogoś, kto będzie bardziej skłonny do współpracy z Zachodem.

Czy śmierć prezydenta Iranu nie pokazuje, w jakim kryzysie znalazł się ten kraj? Prezydent leciał starym śmigłowcem, części zamienne do niego mogą być niedostępne ze względu na sankcje.

Zdecydowanie już w tej chwili irańskie media wskazują, że przyczyną katastrofy była przestarzała flota Iranu, bo mówimy też o samolotach pasażerskich, które nie mogą lądować na wielu lotniskach ze względów bezpieczeństwa. Są to bardzo stare. maszyny, serwisowane wyłącznie w Iranie. Jest problem z częściami do tych maszyn. Większość z nich to modele, które dawno wyszły z produkcji. I dlatego mówi się, że przyczyną tego wypadku jest stan techniczny maszyny, którą poruszał się Raisi.