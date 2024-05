Szwecja: Dwie strzelaniny w Sztokholmie. Jedna osoba nie żyje

Do pierwszego ze zdarzeń doszło w Sztokholmie w nocy z niedzieli na poniedziałek w dzielnicy Bredaeng, zaś do drugiego – w poniedziałek nad ranem we Flemingsbergu.

Szwecja: W Sztokholmie doszło do dwóch strzelanin. Jeden mężczyzna nie żyje, drugi jest ranny

W wyniku pierwszej strzelaniny zginął 40-letni mężczyzna – zastrzelono go przed blokiem mieszkalnym w dzielnicy Bredaeng. We Flemingsbergu od kul ciężko ranny został natomiast 60-latek.

Dotychczas policja nie zatrzymała osób, które mogą być odpowiedzialne za strzelaniny. W mediach pojawiają się jednak doniesienia o tym, że incydenty te miały związek ze światem przestępczym – prawdopodobnie gangiem narkotykowym.

W Sztokholmie trwa wojna gangów. 14 strzelanin od początku roku

Szwedzka policja zauważa, że w tym roku do połowy maja w Sztokholmie doszło już do 14 strzelanin. 85 miało miało zaś miejsce w całym kraju. W stolicy Szwecji w w wyniku zastrzelenia zginęły cztery osoby, dwie zostały natomiast ranne.