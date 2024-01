Nie żyje mistrz świata w skoku o tyczce z 2015 roku. Miał 29 lat

Shawn Barber w 2016 roku ustanowił rekord Kanady w skoku o tyczce

15 stycznia 2016 roku zdołał przeskoczyć nad poprzeczką zawieszoną na wysokości 6 metrów, co było jego najlepszym wynikiem w karierze — i do dziś jest to rekord Kanady w skoku o tyczce.



Barber startował też na igrzyskach olimpijskich w 2016 roku w Rio de Janeiro.



Pierwsze skoki o tyczce Barber wykonywał w wieku siedmiu lat. W szkole średniej pobił rekord USA w skoku o tyczce w swojej kategorii wiekowej.



Sportowiec miał podwójne obywatelstwo, jego ojciec George, który był zarazem jego trenerem, urodził się w Kincardine, na północny zachód od Toronto. Kiedy Barber został powołany do reprezentacji Kanady powiedział, że zdecydował się startować jako reprezentant Kanady, aby iść w ślady ojca.