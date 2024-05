Widać wyczekiwanie na rynku nieruchomości

W ostatnich miesiącach widać wyhamowanie wzrostów cen nieruchomości. W dużym stopniu podyktowane to jest zapowiedziami wprowadzenia nowego rządowego wsparcia i część klientów czeka na to co wydarzy się na rynku - ocenia Marcin Kawecki, General Manager for Real Estate Poland w grupie OLX.