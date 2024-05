Mateusz Morawiecki dostanie ochronę SOP? Tomasz Siemoniak: Rozważymy

Dziś walka pomiędzy KO a PiS-em odbywa się pod prostym, sztandarowym hasłem: czy my mamy być w tej UE czy nie. PiS udaje, że jest zwolennikiem naszego pobytu w UE, ale jego sceptycyzm jest na granicy polexitu. Ten sceptycyzm jest dużo bardzo posunięty niż Camerona przez brexitem. A wiadomo do czego to doprowadziło - podkreślił Bogdan Zdrojewski, mówiąc o kampanii do PE.