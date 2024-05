Największa tania linia lotnicza w Europie Ryanair chce przyciągać klientów rabatami i zwiększyć sprzedaż biletów. Linia lotnicza poinformowała, że pierwszy kwartał finansowy do końca czerwca wymagał większych rabatów niż w roku poprzednim, gdyż Święta Wielkanocne, które obfitowały w podróże, częściowo wypadły w marcu. Zarząd jest jednak ostrożnym optymistą, że w szczytowym letnim sezonie turystycznym będzie w stanie zaoferować ceny co najmniej na poziomie ubiegłorocznym, a być może uda się też przeforsować nieco wyższe ceny.

Reklama

Czytaj więcej Transport O'Leary: Latem bilety lotnicze zdrożeją, ale tylko trochę Bilety lotnicze w sezonie letnim zdrożeją mniej od przewidywań — uważa szef Ryanaira, Michael O'Leary. Jego ocena wywołała spadek cen akcji linii lotniczych.

Ryanair oferuje promocje przed sezonem letnim

Prognoza zysków na cały rok zależy w dużej mierze od tego, ile Ryanair może obciążyć swoich pasażerów w okresie od lipca do września. Zarząd nie odważył się podać precyzyjnej prognozy zysków. Ryanair ostrzegł również przed ryzykiem dalszego opóźnienia dostawy samolotów Boeing. Zarząd ma nadzieję, że do końca lipca flota będzie składać się łącznie ze 158 odrzutowców średniodystansowych z serii 737 Max. To byłoby o 23 egzemplarze mniej niż uzgodniono.

W ostatnich miesiącach Ryanair był zmuszony odwoływać loty i zmniejszać prognozę liczby pasażerów ze względu na opóźnienia w dostawach samolotów. Dodatkowo wojna między Izraelem a Hamasem doprowadziła do odwołania prawie 950 lotów.