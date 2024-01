Wysoka stawka igrzysk w Paryżu. Deweloper zbuduje mieszkania dla olimpijczyków

Igrzyska olimpijskie w Paryżu (2024) i Mediolanie/Cortinie d'Ampezzo (2026) Nagrody dla medalistów od Polskiego Komitetu Olimpijskiego Konkurencje indywidualne

Złoty medal: mieszkanie dwupokojowe, 250 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje

Srebrny medal: 200 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje

Brązowy medal 150 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje



Drużyny, osady, sztafet, deble, miksty, załogi

Złoty medal: mieszkanie jednopokojowe, 250 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje – dla każdej osoby

Srebrny medal: 200 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje – dla każdej osoby

Brązowy medal: 150 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje – dla każdej osoby



Konkurencje zespołowe

Złoty medal: 2 mln zł do podziału, diament, obraz, voucher na wakacje – dla każdej osoby

Srebrny medal: 1,5 mln zł do podziału, diament, obraz, voucher na wakacje – dla każdej osoby

Brązowy medal: 1 mln zł do podziału, diament, obraz, voucher na wakacje – dla każdej osoby



Trenerzy główni

Złoty medal: 100 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje

Srebrny medal: 75 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje

Brązowy medal 50 tys. zł, diament, obraz, voucher na wakacje



Mieszkania, premie — a także ministerialne nagrody i stypendia oraz wynikające z ustawy olimpijskie emerytury — to nie wszystko. Polscy medaliści mogą liczyć także na diamenty inwestycyjne, 10-tysięczne bony turystyczne dla siebie i trenera oraz obrazy z domu aukcyjnego. To efekt umów z nowymi partnerami (ATT Investments, Itaka, Art in House) podpisanych za kadencji Piesiewicza.

Kto sponsoruje Polski Komitet Olimpijski

PKOl nagradza hojnie, bo ma dziś dziesięciu sponsorów, partnera strategicznego oraz sześciu partnerów. Wśród tych pierwszych aż osiem to spółki skarbu państwa. Orlen oraz Lotto są z polskim ruchem olimpijskim od lat, pozostałe — dzięki kontaktom politycznym oraz biznesowym — zorganizował nowy prezes.

Niemal każda, niejako za pośrednictwem PKOl, została sponsorem kilku związków sportowych. Zyskały w ten sposób wioślarstwo, tenis stołowy, rugby, triatlon, cheerleading (Enea), gimnastyka, wrotkarstwo, hokej na ludzie, aeroklub (Tauron), pływanie, judo, sporty motorowodne (PKP Cargo), hokej na trawie, łucznictwo, surfing, pięciobój nowoczesny (Jastrzębska Spółka Węglowa) oraz kolarstwo (PKP Intercity). Listę uzupełnia Polska Grupa Spożywcza.

Czytaj więcej Sport Bogate perspektywy olimpijczyków z Polski. Dostaną diamenty i dzieła sztuki Nagrody finansowe, diamenty inwestycyjne, bony na wycieczki oraz dzieła sztuki to nagrody, które dostaną w przyszłym roku medaliści olimpijscy z Polski. Perspektywy dla najlepszych są coraz bogatsze.

To środki państwowe, teraz Piesiewicz musi przekonać do wsparcia olimpizmu biznes prywatny. Kilka miesięcy temu zapowiadał na łamach "Rz", że w ekskluzywnej grupie TOP 12 chciałby takich sponsorów pięciu. Dziś jest ich dwóch: Grupa Polsat Plus oraz Profbud. Partnerem strategicznym PKOl pozostaje ponadto Grupa LuxMed.