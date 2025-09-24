Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

OIga Siemaszko, pierwsza dama polskiej ilustracji w Bibliotece Narodowej

Z udziałem Józefa Wilkonia, przyjaciela Olgi Siemaszko, która ilustrowała książki dla dzieci, Konwickiego, Iwaszkiewicza, Tuwima, 25 września zostanie otwarta wystawa „Kiedy tramwaje idą spać. Olga Siemaszko surrealistycznie” w Gmachu Głównym Biblioteki Narodowej w Warszawie.

Publikacja: 24.09.2025 10:52

Wystawa Olgi Siemaszko w Bibliotece Narodowej

Wystawa Olgi Siemaszko w Bibliotece Narodowej

Foto: Olga Siemaszko/ Mat. Pras.

Jacek Cieślak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Na czym polegała unikalność stylu ilustracji Olgi Siemaszko?
  • Jakie relacje artystyczne łączyły Olgę Siemaszko z ważnymi postaciami polskiej literatury?
  • Jakie wydarzenia towarzyszą wystawie „Kiedy tramwaje idą spać. Olga Siemaszko surrealistycznie”?

Nie bez powodu Olgę Siemaszko (1911–2000) nazywano pierwszą damą polskiej ilustracji. Nie chodziło tylko o pozycję w środowisku, lecz również o niepowtarzalną elegancję jej prac malarskich i rysunkowych.

Reklama
Reklama

Olga Siemaszko, królowa polskiej powojennej ilustracji

Była ilustratorką i projektantką graficzną plakatów, pocztówek, kalendarzy, okładek płyt, pierwszą kierowniczką artystyczną poczytnego czasopisma dla dzieci „Świerszczyk” (1945–1961) i jedną z redaktorek graficznych Czytelnika.

Współpracowała także m.in. z Bohem Press, Naszą Księgarnią, Biurem Wydawniczym „Ruch”, Krajową Agencją Wydawniczą oraz Książką i Wiedzą.

Kształciła się w krakowskiej Szkole Przemysłu Artystycznego (1930–35) i w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (1935–39). Jej powojennym debiutem, jako ilustratorki, było opracowanie graficzne do książki Bohdana Brzezińskiego „O kaczce, która kaszkę warzyła” (1945).

Reklama
Reklama

Jej styl, właściwie przez ponad pół wieku niezmienny, rozpoznać można od razu. Anita Wincencjusz-Patyna, kuratorka wystawy, definiuje go następująco: „świat przedstawiony, jakby utkany nitką brabanckiej koronki klockowej, uwiódł pokolenia czytelników, a tekstom przydał czaru, liryzmu, subtelnego piękna, ale i sporej dawki humoru. Delikatny, precyzyjny kontur, często wykonany ołówkiem, wypełnia płasko traktowany kolor. Siemaszko swobodnie zestawia pastelowe odcienie z nasyconymi barwami. Artystka dba o detal, starannie komponuje swoje ilustracje, często zamykając je w ramki. Te cechy wywodzą jej twórczość w prostej, choć długiej linii od średniowiecznego iluminatorstwa, idealnie wpisując się w bogatą tradycję zdobienia ksiąg”.

Olga Siemaszko ilustrowała baśnie, bajki i legendy. Ale nie tylko

Najczęściej ilustrowała baśnie, bajki, legendy i opowieści fantastyczne. Znakomity kolega po fachu, Mieczysław Piotrowski trafnie zauważył: „Olga Siemaszko wprowadza nas w krainę, o której Paul Klee powiedział, że dzieje się dwa centymetry nad powierzchnią ziemi, u podnóża trawy, krainy niewidzialnych zdarzeń”. Niemała liczba zilustrowanych przez nią tytułów adresowana była także do czytelników dorosłych (Julian Tuwim, Calderon de la Barca, Jarosław Iwaszkiewicz, Maria Broniewska).

Swoją uwagę kierowała nie tylko na bohaterów i ich otoczenie, ale także na rekwizyty, pozornie nieistotne elementy. Ilustratorka przyznała w jednym z wywiadów: „bawię się różnymi drobiazgami, (…) i myślę, że mój odbiorca też lubi oglądać takie przedmioty, jak dzbanki, foteliki i inne „martwe naturki”.

Zwieńczeniem dokonań było wpisanie jej nazwiska na Honorową Listę im. Hansa Christiana Andersena w 1986 roku oraz przyznanie jej medalu od Polskiej Sekcji IBBY za całokształt twórczości.

Reklama
Reklama

Na wystawie w Bibliotece Narodowej (Gmachu Głównym) prezentowane będą oryginalne prace rysunkowe i malarskie Olgi Siemaszko, które w większości zostały opublikowane w książkach dla dzieci. Największy zespół tworzą ilustracje do „Alicji w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla (1969), inne pochodzą z utworów „Sześciopiętrowy dzień” Anny Kamieńskiej, „Hej, z drogi!” Janiny Porazińskiej i zbioru wierszy Ryszarda Marka Grońskiego zatytułowanego „Kiedy tramwaje idą spać…”.

Są i takie ilustracje, które zagościły na okładkach poczytnych książek – „Nalle, wesoły niedźwiadek” Gösty Knutssona czy „Bajeczek” Józefa Ignacego Kraszewskiego. Inne zaś powstały do utworów Juliana Tuwima i Tadeusza Konwickiego, adresowanych do dorosłych czytelników.

Wybrane przykłady prac z przebogatej spuścizny ilustratorskiej Olgi Siemaszko pokazują, jak doskonale artystka czuła atmosferę naznaczoną surrealizmem, jak umiejętnie trącała struny absurdu, co więcej, zawsze czyniąc to z dużym wdziękiem i szczególną retro elegancją.

Zaplanowano również wydarzenia towarzyszące wystawie, obejmujące cykl wykładów i spotkań – począwszy od 27 września i w kolejne soboty października o godz. 16:00 w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie przy placu Krasińskich.

Tematy wykładów i spotkań to: „Kiedy tramwaje idą spać – o surrealizmie w twórczości Olgi Siemaszko”, „Kreska, barwa, detal – o polskiej szkole ilustracji”, „Sztuka plakatu – o polskiej szkole plakatu”, „Magia sceny – o projektach kostiumów i scenografii teatralnej na przykładzie projektów Olgi Siemaszko”.

Reklama
Reklama

W spotkaniach wezmą udział cenieni artyści i artystki, przedstawiciele świata sztuki i kultury, m.in. Anita Wincencjusz-Patyna, Joanna Olech, Katarzyna Stanny, Bożena Pysiewicz, Wiktoria Formella.

Czytaj więcej

Dan Brown
Literatura
„Tajemnica tajemnic", nowy thriller Dana Browna. Czy przebije „Kod Leonarda da Vinci”?

Wystawa organizowana jest przez Fundację Olgi Siemaszkowej, która uzyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2025.

Współpraca oraz wsparcie organizacyjne: Alina Januszczyk, Joanna Piekarska, Maciej Madler.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Biblioteka Narodowa

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Na czym polegała unikalność stylu ilustracji Olgi Siemaszko?
  • Jakie relacje artystyczne łączyły Olgę Siemaszko z ważnymi postaciami polskiej literatury?
  • Jakie wydarzenia towarzyszą wystawie „Kiedy tramwaje idą spać. Olga Siemaszko surrealistycznie”?
Pozostało jeszcze 95% artykułu

Nie bez powodu Olgę Siemaszko (1911–2000) nazywano pierwszą damą polskiej ilustracji. Nie chodziło tylko o pozycję w środowisku, lecz również o niepowtarzalną elegancję jej prac malarskich i rysunkowych.

Olga Siemaszko, królowa polskiej powojennej ilustracji

Pozostało jeszcze 96% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Posąg Freddiego Mercurego na brzegu Jeziora Genewskiego w Montreux w Szwajcarii
Kultura
Córka lidera Queen: filmowy szlagier „Bohemian Rhapsody" pełen fałszów o Mercurym
W Hotel Warszawa Art Fair uczestniczą także zagraniczne galerie. Obraz z lewej „Tygrys i motyl”, eks
Kultura
Ekskluzywna sztuka w Hotelu Warszawa i szalone aranżacje
Kristina Sabaliauskaitė, litewska pisarka i historyczka sztuki
Kultura
„Cesarzowa Piotra”: Kristina Sabaliauskaitė o przemocy i ciele kobiety w Rosji
Andrzej Pągowski
plakat
Andrzej Pągowski: Trzeba być wielkim miłośnikiem filmu, żeby strzelić sobie tatuaż z plakatem do „Misia”
Warszawa Singera – święto kultury żydowskiej już za chwilę
Patronat Rzeczpospolitej
Warszawa Singera – święto kultury żydowskiej już za chwilę
Reklama
Reklama
e-Wydanie