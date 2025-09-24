Z tego artykułu się dowiesz: Na czym polegała unikalność stylu ilustracji Olgi Siemaszko?

Jakie relacje artystyczne łączyły Olgę Siemaszko z ważnymi postaciami polskiej literatury?

Jakie wydarzenia towarzyszą wystawie „Kiedy tramwaje idą spać. Olga Siemaszko surrealistycznie”?

Nie bez powodu Olgę Siemaszko (1911–2000) nazywano pierwszą damą polskiej ilustracji. Nie chodziło tylko o pozycję w środowisku, lecz również o niepowtarzalną elegancję jej prac malarskich i rysunkowych.

Olga Siemaszko, królowa polskiej powojennej ilustracji

Była ilustratorką i projektantką graficzną plakatów, pocztówek, kalendarzy, okładek płyt, pierwszą kierowniczką artystyczną poczytnego czasopisma dla dzieci „Świerszczyk” (1945–1961) i jedną z redaktorek graficznych Czytelnika.

Współpracowała także m.in. z Bohem Press, Naszą Księgarnią, Biurem Wydawniczym „Ruch”, Krajową Agencją Wydawniczą oraz Książką i Wiedzą.

Kształciła się w krakowskiej Szkole Przemysłu Artystycznego (1930–35) i w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (1935–39). Jej powojennym debiutem, jako ilustratorki, było opracowanie graficzne do książki Bohdana Brzezińskiego „O kaczce, która kaszkę warzyła” (1945).