MSZ: nie są prowadzone negocjacje w sprawie zwrotu zapisu „Gaude Mater Polonia”

„Polskie stanowisko w sprawie restytucji polskich dóbr kultury przez Niemcy nie ulega zmianie. Intencją władz polskich jest osiągnięcie zadowalającego rozwiązania problemu szeroko rozumianych dóbr kultury w stosunkach polsko-niemieckich, które pozwoli obu stronom na jego zamknięcie, a także zaspokojenie przyszłych ewentualnych roszczeń, w tym również ze strony osób prywatnych”. Ale jednocześnie dodało, że nie prowadzi aktualnie rozmów ani negocjacji ze stroną niemiecką na temat zapisu pieśni „Gaude Mater Polonia” ani innych polskich dzieł sztuki.

Anna Ruckheim z ambasady RFN w Warszawie stwierdziła, że Niemcy i Polska pozostają w kontakcie w kwestiach związanych z restytucją odnośnie do poszczególnych przypadków. Ale zaznaczyła też, że do tej pory „nie doszło do wznowienia rozmów w sprawie zwrotu dóbr kultury, które były przewidziane w polsko-niemieckim traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”.