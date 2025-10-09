6 min. 2 sek.

Miliard wyszukiwań w katalogach bibliotecznych

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 z budżetem wynoszącym w sumie 1,1 miliarda złotych, umożliwił zakup 16,5 mln egzemplarzy książek i przekazanie 460 mln zł dla rynku wydawniczego – mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski. Dzięki połączeniu katalogów bibliotek w Polsce osiągnięto rekordowy wynik ponad miliarda wyszukiwań rocznie, a liczba odwiedzin mężczyzn aktywnych zawodowo wzrosła dwukrotnie, z 4% do 8%.

