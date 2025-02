Noblistka zapowiada w liście utworzenie Instytutu Radowego

To nie pierwszy dar fundowany przez nią dla Biblioteki Narodowej. W 2020 r. napisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, że przekazała ona do niej listy: księcia Józefa Poniatowskiego do francuskiego ministra wojny, księcia Adama Czartoryskiego do Thomasa Brogdena, burmistrza miasta Lincoln w Anglii, Herberta Hoovera do Ignacego Jana Paderewskiego z 15 kwietnia 1919 oraz Marii Skłodowskiej-Curie do Jana Moszczeńskiego z jesieni 1921. W tym ostatnim liście polska noblistka po raz pierwszy wyraziła zamiar utworzenia w Warszawie Instytutu Radowego. Wśród darów Krystyny Piórkowskiej są też m.in. wydany w Szwajcarii opis powstania pióra Tadeusza Kościuszki, ale też plakaty z okresu wojny polsko-bolszewickiej, do których hasła przygotował Włodzimierz Majakowski.

Piórkowska dodaje, że jest dumna z odnalezienia i przekazania do biblioteki pisma Gminy Polskich Żydów w Strasburgu, po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, który został skierowany do polskiego konsula w tym mieście, a następnie przesłany do Warszawy. Stamtąd wróciło do gminy pismo z okolicznościową żałobną lamówką, które zostało podpisane przez poetkę i pisarkę Kazimierę Iłłakowiczówną, która była sekretarzem Piłsudskiego.

Ile unikalnych zabytków przekazała Bibliotece Narodowej Krystyna Piórkowska?

W sumie przekazała ona Bibliotece Narodowej 325 różnych darów, m.in. plakaty, mapy, rękopisy, starodruki, korespondencja, książki. Krystyna Piórkowska informuje nas, że mniej więcej w połowie są to rzeczy przez nią znalezione np. na aukcjach, a reszta była zaproponowana do zakupu przez Bibliotekę Narodową. Konsultuje się ona z biblioteką, aby kupić obiekt, który jest unikatem. – Kwoty nie są istotne – czasem całkiem nieznaczące, bo w rzędzie kilkuset dolarów razem z prowizją, a inne całkiem okazałe. Ale chodzi o wartość i znaczenie dla historii Polski – tłumaczy „Rzeczpospolitej”.

Kościuszko uwolniony z niewoli przez cara

Krystyna Piórkowska przekazuje też dary innym instytucjom. W 2023 r. zakupiła dla Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku obraz przedstawiający moment opuszczenia więzienia przez Tadeusza Kościuszkę. Wylicytowała go na aukcji w Sotheby’s. Obraz ten powstał podczas wizyty Kościuszki w Londynie, wkrótce po jego uwolnieniu z carskiego więzienia przez Pawła I pod warunkiem, że nigdy nie wróci do „kraju nadwiślańskiego”, czyli do podzielonej Polski. Dzieło to powstało w 1797 r., a jego autorem był Henry Singleton. Losy tego obrazu nie były znane przez 200 lat.

Niebawem zaś na Zamku na Wawelu Krystyna Piórkowska przekaże do tamtejszego muzeum puchar, który wylicytowała na aukcji w paryskiej galerii Christie’s. – Jest to wyrób gdańskiego złotnika, który pracował nad katafalkiem w katedrze wawelskiej i kubkami dla króla, które znajdują się w skarbcu Wawelu – mówi nam.