800 zł. od PiS. „Aby zapomnieć o rosyjskiej rakiecie, czy za głos w wyborach?”

„Wiele zależy od opozycji. Jeśli pokaże, że zrozumiała, na czym polegała skuteczność PiS, i będzie potrafiła krytykować ich pomysły, nie obrażając wyborców i nie strasząc, że odbierze im godność, sytuacja może potoczyć się inaczej niż dotychczas. Jednak dotąd opozycja i chór sympatyzujących z nią celebrytów raczej krytykował PiS według schematu wpisującego się w plan Nowogrodzkiej. Jeśli jednak opozycja będzie potrafiła złożyć lepszą i bardziej wiarygodną ofertę redystrybucji prestiżu, politycy PiS będą musieli się spakować. Ale do tego opozycja musiałaby zmienić swe pojmowanie opozycyjności. Czy jest na to gotowa? PiS pokazał, że nie ma tak szczodrej propozycji socjalnej, której by nie zaryzykował, by wygrać wybory. Do czego zdolna będzie opozycja?” – pisze Szułdrzyński.