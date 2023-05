Rosyjską rakietą w Błaszczaka i PiS. „Duda raczej nie odwoła generała”

O tym, czy faktycznie szef MON nie wiedział o rakiecie światło rzucił szef Sztabu Generalnego gen. Rajmund Andrzejczak. W rozmowie z RMF FM powiedział, że o incydencie „poinformował swoich przełożonych wtedy, kiedy miało to miejsce”. - Ja robię to, co mam w zakresie swoich obowiązków - uciął temat gen. Andrzejczak. Jego bezpośrednim przełożonym jest minister Błaszczak.

Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej tak skomentował ustalenia szefa Ministerstwa Obrony Narodowej: „Minister Błaszczak, wzorcowy przykład politycznego tchórza, postanowił dziś zwalić winę na ludzi w mundurach”.

Dowódca Operacyjny apeluje

- Mówię do państwa, bo chciałem zwrócić się z apelem o rozsądek. O to, abyśmy w nadchodzących dniach bardzo ważyli emocje, abyśmy byli rozsądni w tym co robimy - zaapelował Dowódca Operacyjny gen. Tomasz Piotrowski, któremu Mariusz Błaszczak zarzucił brak poinformowania go o tym, iż w grudniu w polską przestrzeń powietrzną wleciała ze wschodu rakieta manewrująca.

- Wierzę głęboko, że żyjemy w państwie, które jest silne i sprawiedliwe. Wierzę też głęboko we wszystkich rodaków, że jesteśmy w tej chwili w stanie pokazać, że jesteśmy świadomi, że żyjemy w kraju demokratycznym, że wiemy czym jest wymiar sprawiedliwości i że nie ulegniemy złym emocjom – mówił w piątek gen. Tomasz Piotrowski.

Morale żołnierzy

"Niezależnie od tego, która wersja wydarzeń jest prawdziwa, minister obrony pokazał właśnie swoim żołnierzom, że jest gotów pogodzić się ze wszystkimi ofiarami, jakie będą musieli ponieść w obronie jego dobrego imienia i nie zawaha się złożyć publicznie w ofierze nikogo, jeśli zagrożony będzie Mariusz Błaszczak" - pisze Artur Bartkiewicz w komentarzu "Rosyjski pocisk pod Bydgoszczą. Błaszczak murem za Błaszczakiem".