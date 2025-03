Kosmiczne bliźniaki okazały się trojaczkami. Nowe odkrycie rozwiąże problem trzech ciał?

- Wszechświat jest wypełniony szeregiem układów trójciałowych, w tym najbliższymi Ziemi gwiazdami – układem gwiazd Alfa Centauri. Odkryliśmy, że Pas Kuipera może nie być wyjątkiem – mówi Maia Nelsen z Brigham Young University w Provo w stanie Utah, liderka zespołu,, który badał układ Altjira. Jej wypowiedź przytacza m.in. NASA. Wyniki analizy zespołu, na czele którego stała Nelsen, zostały opublikowane w czasopiśmie „The Planetary Science Journal”.

Reklama

Czym jest Pas Kuipera?

Pas Kuipera to obszar położony na obrzeżach Układu Słonecznego, rozciągający się za orbitą Neptuna. Jego najbardziej znanym obiektem jest Pluton – planeta karłowata, która do niedawna uznawana była za „zwykłą” planetę Układu Słonecznego. Inne znane obiekty to m.in. karłowate planety Makemake i Haumea.

Czytaj więcej Kosmos Naukowcy odkryli najstarszy krater na świecie. Teorie dotyczące historii Ziemi podważone Naukowcy z Curtin University w Australii odkryli najstarszy na świecie krater uderzeniowy po meteorycie, który dotarł na Ziemię około 3,5 mld lat temu. To znalezisko podważa wcześniejsze założenia dotyczące historii naszej planety.

Najlepiej zbadanymi ciałami w Pasie Kuipera są Pluton oraz Arrokoth, czyli układ dwóch stykających się ze sobą skał znanych jako „kosmiczny bałwan”. Według obecnej wiedzy w całym Pasie Kuipera istnieją setki tysięcy obiektów, ale ich łączna masa wynosi nie więcej niż ok. 10 proc. masy Ziemi. Pas Kuipera swoim kształtem przypomina donuta.



Czym jest problem trzech ciał?

Problem trzech ciał to jedno z największych wyzwań klasycznej fizyki. Od czasów Izaaka Newtona wiemy, że układy składające się z dwóch obiektów (niezależnie od tego, czy są to niewielkie cząsteczki, czy ciała kosmiczne), wywierających na siebie siłę grawitacyjną, są przewidywalne. Da się przewidzieć, w jaki sposób będą na siebie oddziaływały i jak się poruszały. Jednak kiedy do układu wchodzi trzeci obiekt, całość staje się nieprzewidywalna, do układu wkrada się chaos.