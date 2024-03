„Problem trzech ciał” - serial, który pobudza do myślenia

Ten wątek znamy z innych książek i filmów fantastyczno-naukowych, ale w „Problemie Trzech Ciał” jest on ukazany z chińskiej perspektywy intelektualnej. Obcy mogą być traktowani jak bogowie, ponieważ chiński system wierzeń uznaje niebo jako mieszkanie bogów. Te nadrzędne wobec ludzi istoty mogą przybyć i zaprowadzić swój ład w naszym świecie. Z perspektywy chińskiego kultu nieba, który był przecież przez wieki oficjalną religią Państwa Środka, bogowie z gwiazd nie są intruzami czy najeźdźcami, ale sprawiedliwymi sędziami, którzy mogą doglądać swoich ludzkich wasali. Czy ta koncepcja jest nam tak bardzo obca? Przecież chrześcijanie też oczekują na Paruzję.

Liu Cixin w ciekawy sposób ukazuje zapowiedź przybycia owych „sędziów” z kosmosu na naszą planetę. Do ich objawienia nie służą już aniołowie, ani nadzwyczajne zjawiska przyrodnicze, choć i taka koncepcja „cudu” pod postacią migającego wszechświata pojawia się w książce i serialu. Jest ona trudna do zrozumienia z naukowego punktu widzenia, ale przemawia do naszej wyobraźni.

Za to o wiele ciekawsza jest nowatorska koncepcja porozumiewania się „obcych” z wybranymi ludźmi za pomocą gry komputerowej, idealnie symulującej określoną rzeczywistość historyczną. To znakomity zabieg literacki, ale też i odniesienie do wielkiej dyskusji naukowo-filozoficznej toczącej się od czasów starożytnych na temat czym jest rzeczywistość. Czy prawdziwe jest to, co widzimy i odczuwamy? Czy nasze zmysły, jakże ubogie w odbiorze choćby zakresów częstotliwości fal światła i dźwięku, pozwalają nam na jakąkolwiek zbliżoną do obiektywnej prawdy ocenę tego co istnieje i jest prawdziwe?

Serial „Problem trzech ciał” warto obejrzeć z powodu pytań, jakie zadaje. Pobudza do przemyślenia znanych nam spraw z innej, bardzo ciekawej dalekowschodniej perspektywy filozoficznej.