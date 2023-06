Inne ustalenie to zakres czasowy badań. Hierarchowie zdecydowali, że datą początkową będzie rok 1945, końcową moment powstania komisji.

Czytaj więcej Kościół Pedofilia w Kościele. Prymas po publikacji "Rzeczpospolitej": Pragnę przeprosić Prymas Polski odniósł się do ustaleń dziennikarzy "Rzeczpospolitej", którzy na podstawie analizy dokumentów stwierdzili, że ponad tysiąc stu małoletnich mogło zostać seksualnie wykorzystanych przez duchownych i świeckich pracujących w Kościele katolickim w Polsce w latach 1944-1989. Abp Wojciech Polak napisał, że myśli o skrzywdzonych. "Zawstydzające jest, że przez dziesięciolecia nie dostrzegaliśmy ich krzywdy i cierpienia" - oświadczył.

Kiedy komisja ds. pedofilii w polskim Kościele zostanie powołana?

Kiedy zostanie powołana? – Trudno powiedzieć. Potrzebujemy czasu, by wypracować dobrą koncepcję, którą biskupi zaaprobują – mówi abp Polak i dodaje, że np. biskupom francuskim prace koncepcyjne zajęły rok. – Nie wiem, czy my w Polsce będziemy pracować nad tym krócej czy dłużej. Wiem za to, że musimy ten proces przygotować dobrze – wyjaśnia, zwracając przy tym uwagę, że same ramy czasowe przyszłych badań wymuszają wypracowanie odpowiednich metod pracy. – Inaczej przecież będą wyglądały prace dotyczące okresu 1945–1989, a inaczej po tej dacie. W pierwszym przypadku mamy akta w IPN, które pomogą nam zrobić kwerendy w naszych archiwach. Po 1989 dostępu do żadnych materiałów nie ma – stwierdza.

Prace nad komisją do spraw wyjaśnienia przypadków pedofilii w Kościele w Polsce to m.in. wynik ostatnich publikacji „Rz”. Pod koniec ub. roku opublikowaliśmy historie księży, którzy krzywdzili dzieci. Pokazaliśmy, jak w tych konkretnych przypadkach reagowali kardynałowie Karol Wojtyła, Stefan Wyszyński czy Józef Glemp. Z kolei w maju opublikowaliśmy obszerny raport dotyczący przypadków wykorzystywania seksualnego wraz z listą 121 przypadków, którymi zajmowały się władze PRL.

– To, co zrobiliście, jest bardzo ważne. Wasza kwerenda umożliwia podjęcie konkretnych działań – mówił kilka dni temu w rozmowie z „Rz” abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki. – Myślę tu o dwóch wymiarach tych działań. Pierwszy to próba dotarcia do pokrzywdzonych z przeprosinami i pytaniem o to, czy i w jakim zakresie można im pomóc. To jest najważniejsze i kluczowe. Drugi wymiar jest związany z komisją, której powstanie zaproponował na marcowym posiedzeniu Episkopatu Polski ksiądz prymas, a biskupi przystali na to, by podjąć prace zmierzające do jej utworzenia – uzupełnił, dodając, że jego zdaniem powstanie komisji jest ostatnią szansą na to, by Kościół odzyskał wiarygodność.