Papież chce udać się do Grecji i na Cypr w pierwszy weekend grudnia, ale program jego wizyty nie został jeszcze sfinalizowany. Franciszek powiedział o tym w rozmowie z argentyńską agencją prasową Telam. Wywiad opublikowano w piątek.

Ojciec Święty rozważa także podróż na wyspę Lesbos, do miejsca będącego symbolem migracji. Na razie nie zostało jednak wydane żadne oficjalne oświadczenie Watykanu dotyczące podróży.

Papież wspomniał także o innych miejscach, do których chciałby się udać. Mówił, że wciąż myśli o Kongo i Węgrzech. Do Budapesztu Franciszek udał się już we wrześniu br., na zakończenie Międzynarodowego Światowego Kongresu Eucharystycznego, ale spędził tam tylko kilka godzin. Następnie na trzy dni udał się na Słowację. W marcu został natomiast pierwszym papieżem, który odwiedził Irak, gdzie w An-Nadżaf spotkał się z wielkim ajatollahem Alim as-Hussajnim as-Sistanim, najważniejszym w kraju duchownym szyickim.



Franciszek powiedział też, że planuje podróż do Oceanii w przyszłym roku. Byłaby to jego pierwsza podróż w roli papieża do tego regionu.