W środę Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie zmian w przepisach unijnych dotyczących praw pasażerów linii lotniczych, zaproponowanych przez państwa członkowskie UE w czerwcu 2025 r.

W podjętym stanowisku posłowie nie zgodzili się na odejście od obecnej zasady trzech godzin i wprowadzenia progu czterech godzin jako momentu, od którego podróżny mógłby ubiegać się o odszkodowanie. Nie wyrazili również zgody na obniżenie obecnych kwot odszkodowań za zakłócenia w ruchu lotniczym. Chcą, aby zostały one na poziomie od 300 do 600 euro w zależności od długości lotu (kraje UE zaproponowały odszkodowania na poziomie od 300 do 500 euro).

Parlament Europejski za uproszczeniem rozpatrywania roszczeń pasażerów linii lotniczych

Jednocześnie PE postuluje uaktualnienie wykazu nadzwyczajnych okoliczności, które zwalniają linie lotnicze z obowiązku wypłaty odszkodowań. Obecnie obejmuje on klęski żywiołowe, wojny, warunki pogodowe lub nieprzewidziane spory pracownicze mające wpływ na operatora lotniczego, port lotniczy lub dostawcę usług związanych z kontrolą lotów. Jak czytamy w komunikacie prasowym, posłowie chcą, aby wykaz ten był wyczerpujący i aby Komisja Europejska regularnie go aktualizowała.

Posłowie PE proponują również wprowadzenie wstępnie wypełnionych formularzy wniosków o odszkodowanie i zwrot kosztów, co miałoby uprościć rozpatrywanie roszczeń i pomóc pasażerom i liniom lotniczym uniknąć korzystania z usług agencji zajmujących się roszczeniami. Zgodnie z projektem przepisów przewoźnicy lotniczy będą musieli wysłać pasażerom, którzy doświadczyli zakłóceń w podróży, wstępnie wypełniony formularz w ciągu 48 godzin od zdarzenia (stanowisko Rady wymaga wstępnie wypełnionego formularza tylko po odwołaniu, a nie po długich opóźnieniach). Podróżni będą mieli następnie rok na złożenie wniosku.