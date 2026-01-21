Reklama
Rzeczpospolita
Prawo
Parlament Europejski staje w obronie praw pasażerów linii lotniczych

Parlament Europejski opowiedział się za utrzymaniem prawa pasażerów linii lotniczych do odszkodowania za trzygodzinne opóźnienie. Jednocześnie europosłowie postulują uproszczenie procedur zwrotu kosztów.

Publikacja: 21.01.2026 18:40

Foto: Filip Frydrykiewicz

Mateusz Adamski

W środę Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie zmian w przepisach unijnych dotyczących praw pasażerów linii lotniczych, zaproponowanych przez państwa członkowskie UE w czerwcu 2025 r.

W podjętym stanowisku posłowie nie zgodzili się na odejście od obecnej zasady trzech godzin i wprowadzenia progu czterech godzin jako momentu, od którego podróżny mógłby ubiegać się o odszkodowanie. Nie wyrazili również zgody na obniżenie obecnych kwot odszkodowań za zakłócenia w ruchu lotniczym. Chcą, aby zostały one na poziomie od 300 do 600 euro w zależności od długości lotu (kraje UE zaproponowały odszkodowania na poziomie od 300 do 500 euro).

Parlament Europejski za uproszczeniem rozpatrywania roszczeń pasażerów linii lotniczych

Jednocześnie PE postuluje uaktualnienie wykazu nadzwyczajnych okoliczności, które zwalniają linie lotnicze z obowiązku wypłaty odszkodowań. Obecnie obejmuje on klęski żywiołowe, wojny, warunki pogodowe lub nieprzewidziane spory pracownicze mające wpływ na operatora lotniczego, port lotniczy lub dostawcę usług związanych z kontrolą lotów. Jak czytamy w komunikacie prasowym, posłowie chcą, aby wykaz ten był wyczerpujący i aby Komisja Europejska regularnie go aktualizowała.

Posłowie PE proponują również wprowadzenie wstępnie wypełnionych formularzy wniosków o odszkodowanie i zwrot kosztów, co miałoby uprościć rozpatrywanie roszczeń i pomóc pasażerom i liniom lotniczym uniknąć korzystania z usług agencji zajmujących się roszczeniami. Zgodnie z projektem przepisów przewoźnicy lotniczy będą musieli wysłać pasażerom, którzy doświadczyli zakłóceń w podróży, wstępnie wypełniony formularz w ciągu 48 godzin od zdarzenia (stanowisko Rady wymaga wstępnie wypełnionego formularza tylko po odwołaniu, a nie po długich opóźnieniach). Podróżni będą mieli następnie rok na złożenie wniosku.

Do samolotu z małym plecakiem i bagażem podręcznym bez dodatkowych kosztów

Parlament chce też, aby pasażerowie mieli zagwarantowane prawo do bezpłatnego przewożenia w samolocie jednej rzeczy osobistej (takiej jak torebka, mały plecak lub laptop) oraz jednego małego bagażu podręcznego o maksymalnych wymiarach 100 cm (łączna długość, szerokość i wysokość) i wadze 7 kg. Opowiadają się również za zniesieniem dodatkowych opłat, które podróżni są zmuszeni uiścić za poprawienie błędów w nazwisku pasażera lub za odprawę na lot. Co więcej, pasażerowie powinni zachować prawo wyboru między cyfrową a papierową kartą pokładową.

Co dalej? Teraz stanowisko PE zostanie przekazane Radzie Unii Europejskiej. Jeśli ta nie przyjmie wszystkich zaproponowanych poprawek, zwołany zostanie tzw. „komitet pojednawczy”, którego zadaniem będzie osiągnięcie porozumienia w sprawie ostatecznego kształtu projektu nowych przepisów.

Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Konsumenci
