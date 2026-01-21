Aktualizacja: 21.01.2026 19:20 Publikacja: 21.01.2026 18:40
Foto: Filip Frydrykiewicz
W środę Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie zmian w przepisach unijnych dotyczących praw pasażerów linii lotniczych, zaproponowanych przez państwa członkowskie UE w czerwcu 2025 r.
W podjętym stanowisku posłowie nie zgodzili się na odejście od obecnej zasady trzech godzin i wprowadzenia progu czterech godzin jako momentu, od którego podróżny mógłby ubiegać się o odszkodowanie. Nie wyrazili również zgody na obniżenie obecnych kwot odszkodowań za zakłócenia w ruchu lotniczym. Chcą, aby zostały one na poziomie od 300 do 600 euro w zależności od długości lotu (kraje UE zaproponowały odszkodowania na poziomie od 300 do 500 euro).
Jednocześnie PE postuluje uaktualnienie wykazu nadzwyczajnych okoliczności, które zwalniają linie lotnicze z obowiązku wypłaty odszkodowań. Obecnie obejmuje on klęski żywiołowe, wojny, warunki pogodowe lub nieprzewidziane spory pracownicze mające wpływ na operatora lotniczego, port lotniczy lub dostawcę usług związanych z kontrolą lotów. Jak czytamy w komunikacie prasowym, posłowie chcą, aby wykaz ten był wyczerpujący i aby Komisja Europejska regularnie go aktualizowała.
Posłowie PE proponują również wprowadzenie wstępnie wypełnionych formularzy wniosków o odszkodowanie i zwrot kosztów, co miałoby uprościć rozpatrywanie roszczeń i pomóc pasażerom i liniom lotniczym uniknąć korzystania z usług agencji zajmujących się roszczeniami. Zgodnie z projektem przepisów przewoźnicy lotniczy będą musieli wysłać pasażerom, którzy doświadczyli zakłóceń w podróży, wstępnie wypełniony formularz w ciągu 48 godzin od zdarzenia (stanowisko Rady wymaga wstępnie wypełnionego formularza tylko po odwołaniu, a nie po długich opóźnieniach). Podróżni będą mieli następnie rok na złożenie wniosku.
Parlament chce też, aby pasażerowie mieli zagwarantowane prawo do bezpłatnego przewożenia w samolocie jednej rzeczy osobistej (takiej jak torebka, mały plecak lub laptop) oraz jednego małego bagażu podręcznego o maksymalnych wymiarach 100 cm (łączna długość, szerokość i wysokość) i wadze 7 kg. Opowiadają się również za zniesieniem dodatkowych opłat, które podróżni są zmuszeni uiścić za poprawienie błędów w nazwisku pasażera lub za odprawę na lot. Co więcej, pasażerowie powinni zachować prawo wyboru między cyfrową a papierową kartą pokładową.
Co dalej? Teraz stanowisko PE zostanie przekazane Radzie Unii Europejskiej. Jeśli ta nie przyjmie wszystkich zaproponowanych poprawek, zwołany zostanie tzw. „komitet pojednawczy”, którego zadaniem będzie osiągnięcie porozumienia w sprawie ostatecznego kształtu projektu nowych przepisów.
