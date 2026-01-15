Aktualizacja: 15.01.2026 13:59 Publikacja: 15.01.2026 13:02
Foto: Adobe Stock
Chodziło o odwołany lot z Wiednia do stolicy Peru, Limy. Pasażerowie, którzy dokonali rezerwacji za pośrednictwem biura podróży Opodo, otrzymali zwrot ceny biletu na samolot holenderskich linii lotniczych KLM, pomniejszony o opłatę rezerwacyjną w wysokości około 95 euro, pobraną przez Opodo. Poszkodowani pasażerowie przenieśli swoje roszczenia na Austriackie Stowarzyszenie Konsumentów, które wniosło pozew przeciwko KLM.
Linie lotnicze argumentowały, że nie muszą zwracać opłaty, ponieważ nie wiedziały o jej istnieniu i wysokości. Sprawa trafiła do austriackiego sądu najwyższego, który zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem w tej kwestii. Jak ów sąd przypomniał, w w przeszłości Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł już, że linie lotnicze są zwolnione z obowiązku zwrotu opłat tylko wtedy, gdy zostały one nałożone bez ich wiedzy. Przyznał jednak, że wyjątek ten może być różnie interpretowany i stąd pytanie prejudycjalne.
Czytaj więcej
W wyniku odwołanych lotów pasażerowie maja problem z uzyskaniem zwrotu pieniędzy. Ci, którzy doko...
W czwartek sędziowie w Luksemburgu orzekli jednak, że nie można zakładać zastosowania tego wyjątku w przypadku rezerwacji za pośrednictwem portalu.
- Jeśli linia lotnicza akceptuje, że pośrednik wystawia i dostarcza bilety lotnicze w jej imieniu i na jej rachunek, można założyć, że zna praktyki handlowe tego pośrednika polegające na pobieraniu prowizji agencyjnej. Ponieważ prowizja ta stanowi „nieodzowny” składnik ceny biletu lotniczego, należy uznać ją za zatwierdzoną przez przewoźnika lotniczego. W związku z tym przewoźnik lotniczy musi zwrócić prowizję - wyjaśnił TSUE.
Trybunał podkreślił, że przewoźnik lotniczy nie musi znać dokładnej kwoty prowizji agencyjnej, aby zaistniał obowiązek zwrotu pełnej ceny. - Gdyby przyjąć przeciwne stanowisko, ochrona pasażerów przewidziana przez prawodawcę Unii mogłaby zostać osłabiona, a korzystanie z usług pośredników stałoby się mniej atrakcyjne – argumentował TSUE.
sygn. akt C-45/24
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Za kilka miesięcy wyniki zdawalności każdego egzaminatora na prawo jazdy będzie można sprawdzić w dostępnym dla...
Znamy najlepsze w Polsce licea ogólnokształcące i technika. W 28. rankingu Perspektywy 2026 pierwszą pozycję spr...
Gdyby prokurator, decydując o umorzeniu postępowania w sprawie Ewy Wrzosek, powołał się na stan wyższej konieczn...
Nowelizacja ustawy planistycznej wydłuży czas na przyjęcie planów ogólnych. Choć Rada UE zgodziła się na to już...
Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje zmiany w systemie sędziowskich dyscyplinarek. Resort chce m.in. żeby rzeczn...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas