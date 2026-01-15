Reklama
Odwołany lot. TSUE: linie lotnicze muszą zwracać pasażerom opłaty dla pośredników

Linia lotnicza musi zwrócić pasażerom pełną cenę biletu, w tym prowizje pobierane przez platformy rezerwacyjne online - orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Publikacja: 15.01.2026 13:02

Odwołany lot. TSUE: linie lotnicze muszą zwracać pasażerom opłaty dla pośredników

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Chodziło o odwołany lot z Wiednia do stolicy Peru, Limy. Pasażerowie, którzy dokonali rezerwacji za pośrednictwem biura podróży Opodo, otrzymali zwrot ceny biletu na samolot holenderskich linii lotniczych KLM, pomniejszony o opłatę rezerwacyjną w wysokości około 95 euro, pobraną przez  Opodo. Poszkodowani pasażerowie przenieśli swoje roszczenia na Austriackie Stowarzyszenie Konsumentów, które wniosło pozew przeciwko KLM.

Linie lotnicze argumentowały, że nie muszą zwracać opłaty, ponieważ nie wiedziały o jej istnieniu i wysokości. Sprawa trafiła do austriackiego sądu najwyższego, który zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem w tej kwestii. Jak ów sąd przypomniał, w w przeszłości Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł już, że linie lotnicze są zwolnione z obowiązku zwrotu opłat tylko wtedy, gdy zostały one nałożone bez ich wiedzy. Przyznał jednak, że wyjątek ten może być różnie interpretowany i stąd pytanie prejudycjalne.

Kto zwróci pieniądze za odwołany lot
Konsumenci
Kto zwróci pieniądze za odwołany lot

TSUE: linie lotnicze nie muszą znać wysokości prowizji, by zwrócić pasażerom pełną cenę biletu

W czwartek sędziowie w Luksemburgu orzekli jednak, że nie można zakładać zastosowania tego wyjątku w przypadku rezerwacji za pośrednictwem portalu.

- Jeśli linia lotnicza akceptuje, że pośrednik wystawia i dostarcza bilety lotnicze w jej imieniu i na jej rachunek, można założyć, że zna praktyki handlowe tego pośrednika polegające na pobieraniu prowizji agencyjnej. Ponieważ prowizja ta stanowi „nieodzowny” składnik ceny biletu lotniczego, należy uznać ją za zatwierdzoną przez przewoźnika lotniczego. W związku z tym przewoźnik lotniczy musi zwrócić prowizję - wyjaśnił TSUE.

Trybunał podkreślił, że przewoźnik lotniczy nie musi znać dokładnej kwoty prowizji agencyjnej, aby zaistniał obowiązek zwrotu pełnej ceny. - Gdyby przyjąć przeciwne stanowisko, ochrona pasażerów przewidziana przez prawodawcę Unii mogłaby zostać osłabiona, a korzystanie z usług pośredników stałoby się mniej atrakcyjne – argumentował TSUE.

sygn. akt C-45/24

 

