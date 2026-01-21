Aktualizacja: 21.01.2026 12:25 Publikacja: 21.01.2026 11:44
Odszkodowania domagali się pasażerowie samolotu lecącego w 2023 r. z Izmiru do Warszawy. Lot był opóźniony o ponad trzy godziny, gdyż służby kontroli ruchu lotniczego zmieniły - ze względu na złą pogodę na trasie - „slot” startowy wcześniejszego rejsu wykonywanego tym samym samolotem. Był też drugi powód: po wylądowaniu tego samolotu w Izmirze stwierdzono usterkę techniczną wymagającą naprawy na miejscu.
Sądu Rejonowy dla m.st. Warszawy, rozstrzygający spór o odszkodowanie za to opóźnienie, nabrał wątpliwości, czy zgodnie z prawem Unii Europejskiej każdą decyzję kierownictwa lotów – niezależnie od czasu jej obowiązywania i powodów jej wydania – można zakwalifikować jako nadzwyczajną okoliczność, która zwalnia przewoźnika lotniczego z obowiązku wypłaty odszkodowania.
W ocenie polskiego sądu, wyjaśnienia wymaga także, czy dla takiej kwalifikacji konieczne jest, aby decyzja służb kontroli ruchu lotniczego dotyczyła bezpośrednio opóźnionego lotu, czy też może odnosić się do lotu wcześniejszego.
W odpowiedzi na te pytania prejudycjalne Sąd UE orzekł, że decyzja kierownictwa lotów może stanowić taką nadzwyczajną okoliczność niezależnie od długości wywołanego przez nią opóźnienia oraz jej uzasadnienia. Jest jednak warunek: trzeba wykazać, że decyzja miała charakter zewnętrzny, a więc pozostawała poza zakresem skutecznej kontroli danego przewoźnika lotniczego. Jak wskazał Sąd, warunek ten nie będzie spełniony, gdy okaże się, że sam przewoźnik przyczynił się do podjęcia tej decyzji, np. ze względu na brak własnej gotowości operacyjnej. Okoliczność taką powinien każdorazowo zbadać sąd krajowy.
- Decyzje kierownictwa lotów co do zasady pozostają poza zakresem skutecznej kontroli przewoźnika i nie mieszczą się w jego kompetencjach. Dotyczą one bowiem sfery zarządzania lotami, stanowiąc de facto działanie osoby trzeciej, któremu przewoźnik musi się podporządkować. Tak rozumiana „zewnętrzna” decyzja kierownictwa lotów stanowi nadzwyczajną okoliczność zwalniającą przewoźnika z obowiązku wypłaty odszkodowania także wtedy, gdy dotyczy poprzedniego lotu obsługiwanego przez danego przewoźnika z wykorzystaniem tego samego samolotu – wskazał Sąd UE.
Jak zaznaczył, konieczne będzie wykazanie bezpośredniego związku przyczynowego między tą okolicznością a opóźnieniem (lub odwołaniem) kolejnego lotu. Dokonanie oceny w tej kwestii należy również do sądu krajowego, który powinien uwzględnić m.in. sposób eksploatacji samolotu.
