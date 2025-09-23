Aktualizacja: 23.09.2025 16:48 Publikacja: 23.09.2025 16:24
Foto: mat.pras. Sąd Najwyższy
We wtorek Sąd Najwyższy rozpatrywał trzy pytania:
- Czy uprawnienie do złożenia pisemnego oświadczenia o skorzystaniu przez kredytobiorcę z sankcji kredytu darmowego wygasa (zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy o kredycie konsumenckim) po upływie roku od dnia wykonania umowy przez kredytodawcę, czy też od dnia wykonania umowy przez obie strony, tj., i kredytodawcę, i kredytobiorcę?
- Czy w świetle tej ustawy dopuszczalne jest zastrzeżenie w umowie kredytu konsumenckiego oprocentowania także od części udzielonego kredytu przeznaczonej na zapłatę przez kredytobiorcę prowizji, a więc pozaodsetkowych kosztów kredytu?
- I czy w sytuacji, gdy rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta zostały błędnie wyliczone i podane w umowie kredytu, czego jedyną przyczyną jest niedopuszczalne objęcie oprocentowaniem kredytowanych pozaodsetkowych kosztów kredytu, takie uchybienie stanowi podstawę do zastosowania sankcji kredytu darmowego?
Czytaj więcej
Ci, którzy chcą odzyskać od banku pieniądze dzięki sankcji darmowego kredytu muszą uzbroić się w...
Sankcja darmowego kredytu polega na tym, że orzeczenie sądu stwierdzające, że bank lub firma pożyczkowa nie dopełniła ustawowych obowiązków (zwłaszcza informacyjnych) wobec kredytobiorcy czy pożyczkobiorcy, pozwala im domagać się od banku zwrotu zapłaconych odsetek i prowizji i spłacać tylko kwotę kredytu.
Od kilkunastu miesięcy narasta liczba pozwów konsumentów domagających się zastosowania tej sankcji, rośnie też liczba pytań prawnych kierowanych do SN i prejudycjalnych do TSUE. SN czeka na rozpatrzenie tam spraw o sygnaturach: C-566/24, C-744/24, C-831/24.
Jak powiedziała w uzasadnieniu podobnego postanowienia z 30 lipca w sprawie III CZP 15/25 sędzia Agnieszka Piotrowska, od stanowisk TSUE zależeć może odpowiedź Sądu Najwyższego.
W ocenie adwokata Marcina Szymańskiego najważniejsze jest pytanie pierwsze: o czas na zgłoszenie wystąpienia o sankcję darmowego kredytu. Gdyby bowiem TSUE orzekł, że roczny termin liczy się od wykonania umowy od wypłacenia kredytu czy pożyczki, to wiele roszczeń konsumentów byłoby już przeterminowanych.
Sygnatura akt: III CZP 3/25
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
We wtorek Sąd Najwyższy rozpatrywał trzy pytania:
- Czy uprawnienie do złożenia pisemnego oświadczenia o skorzystaniu przez kredytobiorcę z sankcji kredytu darmowego wygasa (zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy o kredycie konsumenckim) po upływie roku od dnia wykonania umowy przez kredytodawcę, czy też od dnia wykonania umowy przez obie strony, tj., i kredytodawcę, i kredytobiorcę?
Umorzenie części afery korupcyjnej Sławomira Nowaka to sytuacja niecodzienna, która może bulwersować obywateli,...
Dostęp do elektronicznych ksiąg wieczystych będzie możliwy po zalogowaniu się profilem zaufanym albo podobnymi n...
Do 5-letniego terminu, po którym sprzedaż nieruchomości spadkowej jest bez PIT, można zaliczyć ich posiadane tak...
Do połowy przyszłego roku rząd chce przygotować obszerne projekty trzech ustaw dotyczących mieszkalnictwa. Mają...
Wtargnięcie dronów do Polski sprawiło, że ożyły pytania o scenariusze wydarzeń na wypadek rosyjskiej agresji. Do...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas