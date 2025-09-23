We wtorek Sąd Najwyższy rozpatrywał trzy pytania:

- Czy uprawnienie do złożenia pisemnego oświadczenia o skorzystaniu przez kredytobiorcę z sankcji kredytu darmowego wygasa (zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy o kredycie konsumenckim) po upływie roku od dnia wykonania umowy przez kredytodawcę, czy też od dnia wykonania umowy przez obie strony, tj., i kredytodawcę, i kredytobiorcę?

- Czy w świetle tej ustawy dopuszczalne jest zastrzeżenie w umowie kredytu konsumenckiego oprocentowania także od części udzielonego kredytu przeznaczonej na zapłatę przez kredytobiorcę prowizji, a więc pozaodsetkowych kosztów kredytu?

- I czy w sytuacji, gdy rzeczywista roczna stopa oprocentowania oraz całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta zostały błędnie wyliczone i podane w umowie kredytu, czego jedyną przyczyną jest niedopuszczalne objęcie oprocentowaniem kredytowanych pozaodsetkowych kosztów kredytu, takie uchybienie stanowi podstawę do zastosowania sankcji kredytu darmowego?