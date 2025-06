Kreatywne sposoby na sprzedaż alkoholu przez internet: kurier „pełnomocnikiem” klienta, który dowozi towar do domu

Kwestię handlu procentami trzeba też ocenić w kontekście umożliwiających to koncesji – udzielanych m.in. z uwzględnieniem liczby już funkcjonujących w danej okolicy punktów sprzedaży. – Gdybyśmy przyjęli, że na podstawie takiego zezwolenia przedsiębiorca mógłby sprzedawać alkohol przez internet, to wydawanie zezwoleń (przewidujących jednocześnie ograniczenia - dop. red.) stałoby się bezcelowe. Wypaczeniu uległby sens podstawowego narzędzia do ograniczenia obrotu alkoholem – uważa mec. Anna Oponowicz z Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy.

Jednak i ona przyznaje, że obecne przepisy są niejasne i różnie interpretowane, więc konieczna jest jednoznaczna regulacja. Bo dziś przedsiębiorcy – jak zauważa – posuwają się do rozwiązań formalnie dozwolonych, ale sprzecznych z „duchem” przepisów. – Przykładem może być konstrukcja, w której kurier dostarczający zamówienie staje się pełnomocnikiem nabywcy. Taki kurier odbiera towar w punkcie sprzedaży określonym w zezwoleniu i dowozi go do klienta. Jest pełnomocnikiem, więc formalnie sytuacja wygląda tak, jakby to klient sam go odebrał – unaocznia radca prawny.

Pijany klient nie odbierze zamówionego alkoholu w sklepie, ale zamówi go bez problemu. Wypaczenie celu przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości?

Pozostaje jednak problem niepełnoletności i nietrzeźwości, czyli dwóch ograniczeń uniemożliwiających zakup napojów wysokoprocentowych. Komentując ten aspekt, mec. Oponowicz wyjaśnia, że przepisy ustawy pozwalają na przyjęcie wersji, iż do samej sprzedaży dochodzi dopiero przy odbiorze towaru, a nie jego zamawianiu. – Znowu jednak pojawia się wątpliwość co do tego, czy zamysłem ustawodawcy było to, aby ludzie w stanie nietrzeźwości nie spożywali alkoholu, czy może – aby zapobiec realizacji podjętej w zaburzonym stanie świadomości decyzji o zakupie tego alkoholu, która to decyzja prędzej czy później skończy się konsumpcją. Sądzę, że i jedno, i drugie – argumentuje prawniczka.

Pomysł, aby sprawdzać wiek kupującego np. za pomocą profilu zaufanego, w teorii wydaje się pozytywny, ale w praktyce może być problematyczny, bo zasadniczo narzędzie to służy do weryfikacji tożsamości obywatela w kontakcie z podmiotami publicznymi. – To, co moim zdaniem jest potrzebne, to jednoznaczne regulacje dotyczące niedopuszczalności internetowej sprzedaży alkoholu lub jej dopuszczalności, wraz z określeniem warunków, w jakich ma się odbywać – konkluduje.