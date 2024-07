Reklama alkoholu udaje materiały informacyjne

Również w opinii radczyni prawnej Małgorzaty Soppy-Garsteckiej z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy reklama wysokoprocentowych napojów dostępna dla użytkowników aplikacji czy konkretnych witryn „wymyka się” przepisom ustawy.

— Co istotne, ustawienie bramki „18+” nie powoduje, że przekaz zawarty na danej stronie internetowej jest kierowany do zamkniętego grona odbiorców. Często jednak takie strony należą do producentów czy dystrybutorów i traktuje się je jako materiały informacyjne, a nie reklamowe — zauważa.

— Z pewnością przydałoby się odświeżenie ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która szczegółowo instruuje na temat reklamy prowadzonej na przykład na kastach VHS, ale milczy na temat reklamy prowadzonej w Internecie — unaocznia ekspertka. — Przestarzała regulacja prowadzi do różnych, często sprzecznych interpretacji przepisów, które po prostu nie przewidują zasad dających się w prosty sposób zastosować do rzeczywistości, w jakiej obecnie żyjemy — dodaje.

Brakuje definicji „nadmiernego spożycia”

Choć publiczna reklama piwa obwarowana jest wieloma ograniczeniami (między innymi nie może zachęcać do jego nadmiernego spożycia czy wywoływać skojarzeń z relaksem lub odpoczynkiem), to te przepisy – zdaniem mec. Lipińskiego – również traktowane są dość liberalnie. Jego zdaniem, jako że Żabka oferowała zakup piwa w aplikacji, sieć może stać na stanowisku, że nie reklamowała go publicznie.

— Ponadto dyskusyjne jest to, czy ta reklama nakłaniała do nadmiernego spożycia piwa, szczególnie w kontekście stosowanych przez wiele sieci zachęt do zakupów piwa „dwa w cenie jednego” — wskazuje mec. Lipiński.