Ministerstwo Zdrowia niechętne zmianom

– Zasadne jest rozważenie możliwości uregulowania kwestii sprzedaży napojów alkoholowych przez internet w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pod kątem dostosowania jej treści do aktualnych realiów społecznych i gospodarczych – wyjaśnia wydział prasowy w odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej”. – Ministerstwo jest otwarte na współpracę w przypadku podjęcia przez Ministerstwo Zdrowia działań w zakresie analizy możliwych sposobów uregulowania handlu napojami alkoholowymi przez internet. Powyższe stanowisko było przekazane do Ministerstwa Zdrowia – dodał.

Resort zdrowia podejścia nie zmienia. – Ograniczanie dostępności fizycznej napojów alkoholowych stanowi jedno z trzech najskuteczniejszych narzędzi mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem alkoholu – wyjaśnia biuro prasowe Ministerstwa Zdrowia. – Umożliwienie sprzedaży napojów alkoholowych przez internet stanowiłoby zwiększenie dostępności i rozszerzenie kanałów sprzedaży napojów alkoholowych, co z punktu widzenia zdrowia publicznego oceniamy zdecydowanie negatywnie – dodaje.

Dla rynku stanowisko Ministerstwa Rolnictwa to zaskoczenie i potencjalna szansa na zmiany. Handel alkoholem online to opcja dla wielu małych producentów wina, ale też miodów pitnych, cydru i innych trunków. – Trudno spodziewać się, że konsumenci będą przyjeżdżać po wino do winnicy, często położonej kilkadziesiąt lub więcej kilometrów od miejsca ich zamieszkania – tłumaczy dr Katarzyna Korzeń, przewodnicząca zarządu Polskiego Klastra Enoturystycznego. – Najczęstsze pytanie, które słyszę od konsumentów na prowadzonych przeze mnie degustacjach, to: czy można to wino zamówić przez internet? Podobnie jest, gdy enoturyści wracają w domu do butelek, które przywieźli ze sobą z wakacji – nabyli w winnicach lub na winiarskich festiwalach – dodaje.

W UE poprzez sklepy internetowe sprzedawane jest około 6 proc. napojów alkoholowych. – Sprzedaż bezpośrednia, na której w tej chwili opieramy swoją działalność, ogranicza skalę i zwiększa koszty dotarcia do klienta – tłumaczy Marcin Bańcerowski, współwłaściciel firmy DiWine, oferującej jakościowe wina owocowe z porzeczek, agrestu czy dzikiej róży. – Przekłada się to bezpośrednio na cenę produktu dla konsumenta. Jest on droższy, co skutkuje tym, że rzadziej znajduje się w koszyku zakupowym. W ostatecznym rozrachunku konsument wybiera produkt zagraniczny, który dzięki dużej skali jest tańszy w produkcji – dodaje.

Alkohol i tak jest w sieci

Obecnie wiele firm podejmuje ryzyko mimo niejasności prawnych. Alkohol online oferują sklepy Carrefour czy Auchan. Z kolei już w Lidlu, choć ma dedykowany trunkom oddzielny e-sklep, to jednak zamówione w ten sposób produkty pozwala odebrać tylko osobiście w placówce sieci.